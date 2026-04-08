08 апреля, 20:57

Спорт

Московское "Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в первом матче Пути РПЛ Кубка России

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Московское "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" в первом матче Пути РПЛ Кубка России, передает RT.

Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0. Ключевой эпизод матча произошел на 42-й минуте, когда главный арбитр Иван Абросимов после просмотра VAR отменил красную карточку защитнику "Краснодара" Валентину Пальцеву.

В конце встречи, на 89-й минуте, поле покинул полузащитник "черно-зеленых" Александр Черников за агрессивное поведение. Ответный матч противостояния пройдет 5 мая в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что футболисты московского "Торпедо" сыграли вничью с "Уфой" в матче 27-го тура первенства России Первой лиги.

Под конец первого тайма "Уфа" повела в счете – на 42-й минуте отличился Магомед Якуев. Однако "Торпедо" вырвало ничью уже в компенсированное время второго тайма, когда Александр Юшин забил оппонентам гол.

