Московское "Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в первом матче Пути РПЛ Кубка России
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Краснодаром" в первом матче Пути РПЛ Кубка России, передает RT.
Встреча в Москве завершилась со счетом 0:0. Ключевой эпизод матча произошел на 42-й минуте, когда главный арбитр Иван Абросимов после просмотра VAR отменил красную карточку защитнику "Краснодара" Валентину Пальцеву.
В конце встречи, на 89-й минуте, поле покинул полузащитник "черно-зеленых" Александр Черников за агрессивное поведение. Ответный матч противостояния пройдет 5 мая в Краснодаре.
