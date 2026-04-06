Карседо: "Спартаку" нужно биться и смотреть вперед, мы недалеко от третьего места

5 апреля московский "Спартак" дома переиграл столичный "Локомотив" со счетом 2:1 в матче 23 тура Мир Российской Премьер-лиги. При этом команда Хуана Карлоса Карседо до перерыва уступала в счете. О безумном сценарии и скандальных решениях главного арбитра Инала Танашева расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 2:1 (0:1)

Голы: Барко, 66 (с пенальти), Солари, 84 – Монтес, 23.

"Спартак": Максименко, Денисов, Ву, Джику, Зобнин, Умяров, Литвинов, Солари, Барко, Жедсон (Полех, 79), Ливай Гарсия (Угальде, 46).

"Локомотив": Митрюшкин, Лукас Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Бакаев (Комличенко, 68), Воробьев (Ньямси, 76).

Предупреждения: Воробьев, 49; Морозов, 58; Фассон, 78; Комличенко, 82; Угальде, 90+.

Удаления: Морозов, 72 (2 ЖК).

Эти парни умеют развлечь публику: в последних восьми играх "Спартак" и "Локомотив" наколотили в ворота друг друга безумные 39 голов! Правда, победителем из этой рубки чаще выходили красно-белые: пять викторий против двух у "железнодорожников" при одной ничьей.

Столичное дерби в таком варианте в нынешнем сезоне было уже трижды: красно-зеленые взяли верх в чемпионате (4:2), но проиграли оба матча в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка (1:3 и 2:3). При этом в таблице "Локо" идет выше "Спартака": команда Михаила Галактионова расположилась на третьей строчке с 44-мя очками после 22 игр, подопечные Хуана Карлоса Карседо – шестые с 38-ю.

Плюс у команды с Большой Черкизовской улицы был весомый козырь – игра в атаке. В активе красно-зеленых 48 забитых мячей – лучший показатель чемпионата наравне с "Краснодаром", который, правда, уже успел провести матч 23 тура против "Ахмата" (1:0 в пользу "быков"). "Спартак", несмотря на россыпь исполнителей впереди, наколотил на 13 голов меньше. В обороне же у оппонентов было равенство – голкиперы доставали мячи из сетки по 30 раз.

В первом тайме сработала еще одна сильная сторона красно-зеленых – стандарты. В предыдущих встречах команд лидер "Локо" Алексей Батраков сумел самолично забить сразу пять мячей, а на 23-й минуте пригодились его ассистентские способности (недаром он второй в лиге по числу голевых передач после капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна).

До этого мгновения "Спартак" больше владел мячом, но не мог продраться сквозь мобильную оборону "железнодорожников". Зато для начала за счет прессинга гости отобрали мяч на чужой половине и вывели на удар Зелимхана Бакаева, но дальний выстрел экс-вингера красно-белых потащил голкипер Александр Максименко. Мяч к левому угловому флажку понес Батраков, закинул на дальнюю штангу, и набежавший чуть ли не с линии штрафной защитник Сесар Монтес мощнейший ударом головой прошил вратаря – 1:0 в пользу "Локомотива". Почему мексиканцу так легко дали разогнаться и влететь в зону полета мяча, вопрос открытый.

После этого, как и до, "Спартак" продолжал больше владеть мячом, однако довести атаки до удара, а уж тем более в створ, никак не получалось. Выстрелить сразу дуплетом удалось только под конец первой половины: Пабло Солари дали дважды пробить по воротам Антона Митрюшкина, но обе угрозы голкипер "Локомотива" отвел. До этого у красно-белых был лишь один приличный момент: все тот же Солари на пару с Ливаем Гарсией продавили левый фланг и последний прострелил на дальнюю штангу, но крайний защитник Даниил Денисов, который действовал в этом матче очень высоко, не подстроился под передачу и зарядил очень далеко от цели.

План Карседо, явно сделавший акцент на фланговую игру, работал со скрипом. Жедсон, который закрывал преимущественно левую бровку вместо дисквалифицированного Маркиньоса, не на профильной позиции смотрелся не слишком убедительно, а действия Солари на другом краю (в течение тайма они менялись сторонами) под давлением были недостаточно эффективны. Плюс атаки подтормаживал Ливай Гарсия. "Локо" же шел вперед реже, но метко, пользуясь тем, что соперник зачастую в такие моменты не успевал подстроиться под движение мяча между атакующей группой "железнодорожников".



Но тайм второй "Спартак" провел на повышенной передаче. Красно-белые резко прибавили в движении, и в аккурат с этим обстоятельством у гостей начались серьезные проблемы в обороне.

Остринка пошла с первых же минут, когда для начала Даниил Денисов снова оказался на месте форварда и пробил прямо в руки Митрюшкину, а вышедший на замену вместо Ливая Гарсии Манфред Угальде дал издали выше перекладины. К слову, с выходом последнего пошел принципиально другой футбол: костариканец хоть и запорол громадное количество моментов, но серьезно добавил атаке мобильности.

Более того, именно Угальде стал со-автором пенальти в ворота "Локомотива": в райне 60-й минуты атака "Спартака" развивалась вторым темпом после розыгрыша углового, Эсекьель Барко пытался пробить через себя, но получился пас на дальнюю штангу, и Манфред головой пробил прямо в руку защитника Евгения Морозова, которая фактически по-вратарски перекрывала створ.

Барко удар с точки реализовал и тем самым сравнял счет, но сам эпизод все равно вызвал резкую критику со стороны красно-белых в адрес главного арбитра Инала Танашева. Молодой, но уже опытный судья, восходящая звезда своего цеха, не показал Морозову ни желтую, которая была бы для него второй, ни тем более красную карточку. Правда, сделал это позже, но в гораздо менее очевидной ситуации: на 72-й минуте партнеры уже вывели Наиля Умярова один на один с голкипером "Локо", но позади него Морозов повалил на землю Пабло Солари. Да, удаление все же нашло своего героя, но по факту вместо отложенного штрафа случился срыв максимально перспективной атаки.

Пожаловаться "Спартак" имеет право и на эпизод, когда форвард "Локо" Дмитрий Воробьев, тоже к тому моменту обладатель желтой карточки, в борьбе зарядил сзади по ахиллу защитнику "Спартака" Кристоферу Ву. Визуально тянуло на второе предупреждение, но нападающий остался на поле. Спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао сказал журналистам после игры: "Надеюсь, судьи начнут уважать нас".

А вот дальше случилось сразу два эпизода, после которых причастные к "железнодорожникам" вполне могут заявить: "У нас украли как минимум ничью". Оба события были в штрафной: и если игнор попадания мяча в руку защитнику "Спартака" Александеру Джику после выстрела Николая Комличенко еще можно понять (была прижата, не расширяла площадь тела), то вот случившийся вслед за этим неаккуратный удар рукой в воздухе от Даниила Денисова в голову Александру Руденко осознать гораздо сложнее. Даже в нынешнем сезоне РПЛ такие пенальти ставили не раз, а сея эпизод снова возродит разговоры о последовательности судейских решений. Или ее отсутствия.

Все эти спорные моменты взвинтили градус дерби до предела, и кульминация напряжения случилась на 83-й минуте. Капитан "Спартака" Роман Зобнин обокрал соперника на левом фланге и вырезал с нерабочей левой идеальную длинную передачу на дальний край. Мяч пролетел над головой защитника "Локо" Лукаса Фассона в голову Солари, и Пабло блестяще пробил мимо Митрюшкина в дальний угол – 2:1, красно-белые переворачивают ситуацию с ног на голову.

При этом команда Карседо за 45 с лишним минут второй половины не реализовала огромное количество голевых моментов, за что вполне могла поплатиться в концовке. В распоряжении Галактионова игроки с характером, и даже в меньшинстве "Локо" едва не выцарапал один балл в свою копилку. Максименко вышел далеко из ворот играть по верховому мячу, но выбил его прямо на ногу Монтесу, который к тому моменту уже пошел в навал вместе с остальными. Мексиканский защитник бил в ворота без вратаря, но роль голкипера на себя взял Денисов, выставивший ногу на пути мяча. Чем и принес своей команде три очка.



"Локомотив" продлил неудачную серию игр на стадионе в Тушине: дома у "Спартака" "железнодорожники" не побеждают с августа 2017 года, когда были сумасшедшие 4:3 в пользу красно-зеленых. Это было так давно, что Зелимхан Бакаев еще защищал красно-белые цвета на заре своей карьеры.

Главный тренер нынешней команды вингера Михаил Галактионов сказал в эфире "Матч ТВ", что в первом тайме его подопечные держали все под контролем, но во втором все решили нюансы.





Михаил Галактионов главный тренер ФК "Локомотив" (Москва) Случилось удаление, надо было играть более аккуратно. В стрессовых матчах, когда нюансы решают многое, нужно не совершать ошибок, не удаляться, играть надежнее на своей половине, второй гол случился после нашей потери. Угальде доставил проблем, но в целом мы справлялись. Нюансы во втором тайме сработали не в нашу пользу.

А вот старт Хуана Карлоса Карседо после прихода в "Спартак" зимой вполне можно назвать как минимум неплохим: да, вылет из Пути РПЛ Кубка России из памяти не сотрешь, но в чемпионате у испанца четыре победы в пяти матчах.

Наставник красно-белых заявил в эфире телеканала, что в первом тайме у команды было несколько моментов, но не хватало "спокойствия" в их реализации. Денисов же, по его словам, так часто оказывался чуть ли не на позиции форварда, так как способен добавлять команде нечто особенное.





Хуан Карлос Карседо главный тренер ФК "Спартак" (Москва) Угальде и Гарсия – разноплановые нападающие. В целом, команде не хватало мобильности, для этого мы выпустили Манфреда. Говорили с ребятами, что нужно биться в каждой игре для подъема в турнирной таблице. Теперь мы не так далеко от третьего места, и все зависит от нас. Нам нужно биться и смотреть вперед. Рады, что сегодня добились победы.

У "Локомотива" впереди целая неделя для работы над ошибками: в ее середине матчи Кубка, откуда "железнодорожники" уже вылетели. Следующая станция – домашний бой против махачкалинского "Динамо" 12 апреля.

А вот "Спартак" ждет второй суперматч подряд – битва с "Зенитом" в Пути регионов Кубка России за выход в финал этой сетки турнира. Права на ошибку нет: в отличие от Пути РПЛ, здесь все решает один единственный матч. Который состоится в Санкт-Петербурге 8 апреля, к слову, при судействе Инала Танашева.

При этом с поражением "Локо" "Краснодар" и "Зенит" фактически остались единственными претендентами на чемпионство. За семь туров до конца у южан и петербуржцев 52 и 51 очко соответственно, а у москвичей – 44. Чтобы отыграть такой гандикап, Галактионову не помешает дикий фарт вкупе с безупречными действиями на поле.

"Спартак" же за счет удачного начала весны вклинился в гонку за бронзу: теперь у команды Карседо 41 очко, и чуточку больше только у "Балтики" (43) и ЦСКА (42). И вся эта группа – в громадном отрыве от идущего седьмым московского "Динамо", у которого 31 балл, и поэтому и в разборки за третье место уже вряд ли вмешается кто-либо извне. Но зарубы в верхней шестерке болельщиков ждут максимально увлекательные.

