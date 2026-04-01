01 апреля, 00:37

Карпин не стал называть ничью с Мали тревожным звонком для сборной России

"Это не тревожный звоночек": как сборная России сыграла нулевую ничью с Мали

31 марта сборная России по футболу сыграла вничью в Санкт-Петербурге с командой Мали со счетом 0:0. Таким образом, у команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех играх. Что об этой серии думает сам главный тренер, а также почему не удалось забить, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

По сравнению с командой Никарагуа, которая билась со сборной России 27 марта, Мали – оппонент принципиально другого уровня. Соперник – 54-й в рейтинге ФИФА (РФ – 36-я), четвертьфиналист минувшего Кубка Африки, с впечатляющей игрой в обороне. В последний раз сборная Мали пропускала больше одного мяча аж в июне 2024 года.

Эта серия начиналась еще под руководством Эрика Шелля, которого в августе 2024-го сменил Том Сентфьет. Адепт построения надежной игры в обороне, 53-летний бельгийский специалист – крайне любопытная личность с уникальной карьерой. Шутка ли: в его послужном списке работа в 23 странах, среди которых есть такая футбольная экзотика, как сборные Йемена, Малави и Бангладеш. Более того, на пресс-конференции перед игрой Сентфьет продемонстрировал впечатляющие знания о российском футболе, вплоть до победы СССР на чемпионате Европы 1960 года, а также назвал сразу пять клубов, которые выступают в Премьер-лиге.

Привез главный тренер в Санкт-Петербург далеко не основной состав: звезды, в том числе полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума, не были вызваны по причинам травм и прочим личным обстоятельствам. В то же время Сентфьет призвал под знамена сразу троих игроков, выступающих в России – Натана Гассаму из "Балтики", Мамаду Майга из "Пари НН" и Мамаду Камара из столичного "Торпедо", которое бьется в Первой лиге. Плюс много молодежи, так что собирали игроков на дальний выезд "с миру по нитке".

Наставник нашей сборной Валерий Карпин тоже недосчитался футболистов по сравнению со спаррингом против Никарагуа. В частности, расположение команды по разным причинам покинули голкиперы Матвей Сафонов и Антон Митрюшкин, а также полузащитник Даниил Фомин и нападающий Константин Тюкавин. Но что с ними, что без соперник выглядел физически мощнее за счет огромных мускулистых игроков из Африки.

Пожалуй, главным рассекателем плотной обороны Мали стал полузащитник "Монако" Александр Головин, который вывел сборную на матч в качестве капитана. Наш "легионер" таскал мяч по левому флангу со смещениями в центр, пытаясь или бросать в прорыв по бровке партнеров, или закидывать в район вратарской на наконечника атак Дмитрия Воробьева. С переменным успехом, но не совсем уж безрезультатно.

На 13-й минуте Головин при розыгрыше углового откатил мяч под удар Ивану Облякову, но хавбек ЦСКА попал в штангу. А на 26-й Александр загрузил в штрафную, где Воробьев не добрался до навеса из-за руки на плече, которую положил ему Натан Гассама. Касание было не зубодробительным, но для падения хватило, после чего главный арбитр встречи Рустам Лутфуллин из Узбекистана назначил 11-метровый. К точке подошел Обляков, но внезапно зарядил по центру над перекладиной мимо створа.

До пенальти малийцы практически не появлялись в атаке, а вот после добавили в давлении и начали пытаться проминать оборону сборной России. Особенно в это преуспели два Диаките – Мусса и Гауссу (не братья, в Африке эта фамилия – как в России Иванов), но с завершающим ударом не ладилось даже у них.

Тайм второй вновь начался с острых атак команды Карпина. Пожалуй, самый опасный удар вообще за весь матч удался Головину, который крутил в дальний, но мяч уткнулся в выставленную руку голкипера Мамаду Самассы. Тут же партнеры прострелили на Дмитрий Баринова, однако у опорника ЦСКА чуть сбился прицел.

Плюс ко всему сборная России нащупала брешь в левом полуфланге, через который несколько раз опасно врывались Головин и Илья Вахания, однако все угрозы малийцы умудрялись гасить. А во второй половине тайма еще и впервые за матч заставили попотеть голкипера Станислава Агкацева – благо, страж ворот "Краснодара" сохранил тонус и совершил парочку сейвов.

На большее Мали не хватило, но и сборная России так и не нашла ключи к африканской крепости. Итоговые 0:0 по такой встрече – пожалуй, наиболее закономерный результат.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

На пресс-конференции после игры Том Сентфьет неоднократно подчеркивал, что доволен проведенным матчем и приездом в Россию в целом.

"Поздравляю организаторов с прекрасной работой, предматчевым шоу. Во время исполнения гимна России у меня побежали мурашки", – признался бельгиец.

Понимали, что соперник поддавит нас в первые 20–25 минут, но повезло, что мяч не зашел в наши ворота. У нас тоже была пара неплохих контратак. Очень удивил назначенный пенальти, но, к счастью, он не был реализован. Во втором тайме переломили игру, были шансы и у нас, и у сборной России. В целом, 0:0 – справедливый результат, и я игрой доволен.
Том Сентфьет
главный тренер сборной Мали по футболу

Помимо событий матча, специалиста расспрашивали о его планах на будущее. В частности, не хотел бы он поработать в России. Сентфьет общался сразу на двух языках – английском и французском, и журналисты поинтересовались, как он относится к изучению русского.

"Мой родной язык – голландский, второй – немецкий, плюс я говорю на английском и французском. Считаю, что это важно для современного тренера. Для меня будет честью поработать в России и выучить русский, хотя это непростой язык. Если бы я был здесь 365 дней, то освоил бы его шаг за шагом. Считаю изучение языка там, где ты работаешь, уважением к стране, ее культуре и людям", – признался наставник сборной Мали.

Валерий Карпин во время общения с журналистами отметил, что не считает незабитый пенальти ключевым эпизодом встречи.

"Понятно, что это был самый яркий шанс забить, но были и другие моменты. Если бе пенальти был реализован, игра бы изменилась: Мали пришлось бы нас прессинговать, атаковать. А так они играли от обороны и добились своего", – подчеркнул главный тренер сборной России.

Никто не говорит, что результат – не главное. Понятно, что все хотят выигрывать, и ребята сделали для этого все. Но это можно делать по-разному, например, как с Никарагуа. Там мы выиграли, но с точки зрения игры многое не понравилось. Здесь наоборот: победного результата вроде нет, а понравилось практически все. Ребята создавали моменты против команды, которая поставила задачу этого не допустить, плюс практически ничего не дали создать сопернику.
Валерий Карпин
главный тренер сборной России по футболу

При этом Карпину напомнили, что в последних четырех играх у сборной России всего одна победа: помимо результатов игр в марте были ничья с Перу 1:1 и поражение от Чили 0:2. Причем все матчи команда проводила дома. На вопрос, удручает ли это тренерский штаб, его глава ответил отрицательно.

"Если бы у нас было четыре победы таких, как с Никарагуа, для меня это был бы тревожный звоночек. В игре с Перу соперник один раз ударил в створ ворот. Доминировали весь матч, но пропустили такой же гол, как с Никарагуа (дальним ударом после ошибки Матвея Сафонова. – Прим. ред.). Свои моменты тогда не реализовали, и сегодня то же самое", – ответил Карпин.

Теперь футболисты сборной России сосредоточатся на клубных делах до самого лета. Понимания по соперникам пока нет, но в идеале лично мне хотелось бы, чтобы это была команда-участница будущего чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, которая выбрала бы себе нас в качестве спарринг-партнера для подготовки к турниру. Пожалуй, наилучшую оппозицию в нынешних условиях представить себе довольно трудно.

Читайте также


Камзин Никита

спортистории

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

