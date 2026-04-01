Карпин не стал называть ничью с Мали тревожным звонком для сборной России

31 марта сборная России по футболу сыграла вничью в Санкт-Петербурге с командой Мали со счетом 0:0. Таким образом, у команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех играх. Что об этой серии думает сам главный тренер, а также почему не удалось забить, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

По сравнению с командой Никарагуа, которая билась со сборной России 27 марта, Мали – оппонент принципиально другого уровня. Соперник – 54-й в рейтинге ФИФА (РФ – 36-я), четвертьфиналист минувшего Кубка Африки, с впечатляющей игрой в обороне. В последний раз сборная Мали пропускала больше одного мяча аж в июне 2024 года.

Эта серия начиналась еще под руководством Эрика Шелля, которого в августе 2024-го сменил Том Сентфьет. Адепт построения надежной игры в обороне, 53-летний бельгийский специалист – крайне любопытная личность с уникальной карьерой. Шутка ли: в его послужном списке работа в 23 странах, среди которых есть такая футбольная экзотика, как сборные Йемена, Малави и Бангладеш. Более того, на пресс-конференции перед игрой Сентфьет продемонстрировал впечатляющие знания о российском футболе, вплоть до победы СССР на чемпионате Европы 1960 года, а также назвал сразу пять клубов, которые выступают в Премьер-лиге.

Привез главный тренер в Санкт-Петербург далеко не основной состав: звезды, в том числе полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума, не были вызваны по причинам травм и прочим личным обстоятельствам. В то же время Сентфьет призвал под знамена сразу троих игроков, выступающих в России – Натана Гассаму из "Балтики", Мамаду Майга из "Пари НН" и Мамаду Камара из столичного "Торпедо", которое бьется в Первой лиге. Плюс много молодежи, так что собирали игроков на дальний выезд "с миру по нитке".

Наставник нашей сборной Валерий Карпин тоже недосчитался футболистов по сравнению со спаррингом против Никарагуа. В частности, расположение команды по разным причинам покинули голкиперы Матвей Сафонов и Антон Митрюшкин, а также полузащитник Даниил Фомин и нападающий Константин Тюкавин. Но что с ними, что без соперник выглядел физически мощнее за счет огромных мускулистых игроков из Африки.

Пожалуй, главным рассекателем плотной обороны Мали стал полузащитник "Монако" Александр Головин, который вывел сборную на матч в качестве капитана. Наш "легионер" таскал мяч по левому флангу со смещениями в центр, пытаясь или бросать в прорыв по бровке партнеров, или закидывать в район вратарской на наконечника атак Дмитрия Воробьева. С переменным успехом, но не совсем уж безрезультатно.

На 13-й минуте Головин при розыгрыше углового откатил мяч под удар Ивану Облякову, но хавбек ЦСКА попал в штангу. А на 26-й Александр загрузил в штрафную, где Воробьев не добрался до навеса из-за руки на плече, которую положил ему Натан Гассама. Касание было не зубодробительным, но для падения хватило, после чего главный арбитр встречи Рустам Лутфуллин из Узбекистана назначил 11-метровый. К точке подошел Обляков, но внезапно зарядил по центру над перекладиной мимо створа.

До пенальти малийцы практически не появлялись в атаке, а вот после добавили в давлении и начали пытаться проминать оборону сборной России. Особенно в это преуспели два Диаките – Мусса и Гауссу (не братья, в Африке эта фамилия – как в России Иванов), но с завершающим ударом не ладилось даже у них.

Тайм второй вновь начался с острых атак команды Карпина. Пожалуй, самый опасный удар вообще за весь матч удался Головину, который крутил в дальний, но мяч уткнулся в выставленную руку голкипера Мамаду Самассы. Тут же партнеры прострелили на Дмитрий Баринова, однако у опорника ЦСКА чуть сбился прицел.

Плюс ко всему сборная России нащупала брешь в левом полуфланге, через который несколько раз опасно врывались Головин и Илья Вахания, однако все угрозы малийцы умудрялись гасить. А во второй половине тайма еще и впервые за матч заставили попотеть голкипера Станислава Агкацева – благо, страж ворот "Краснодара" сохранил тонус и совершил парочку сейвов.

На большее Мали не хватило, но и сборная России так и не нашла ключи к африканской крепости. Итоговые 0:0 по такой встрече – пожалуй, наиболее закономерный результат.



На пресс-конференции после игры Том Сентфьет неоднократно подчеркивал, что доволен проведенным матчем и приездом в Россию в целом.

"Поздравляю организаторов с прекрасной работой, предматчевым шоу. Во время исполнения гимна России у меня побежали мурашки", – признался бельгиец.





Том Сентфьет главный тренер сборной Мали по футболу Понимали, что соперник поддавит нас в первые 20–25 минут, но повезло, что мяч не зашел в наши ворота. У нас тоже была пара неплохих контратак. Очень удивил назначенный пенальти, но, к счастью, он не был реализован. Во втором тайме переломили игру, были шансы и у нас, и у сборной России. В целом, 0:0 – справедливый результат, и я игрой доволен.

Помимо событий матча, специалиста расспрашивали о его планах на будущее. В частности, не хотел бы он поработать в России. Сентфьет общался сразу на двух языках – английском и французском, и журналисты поинтересовались, как он относится к изучению русского.

"Мой родной язык – голландский, второй – немецкий, плюс я говорю на английском и французском. Считаю, что это важно для современного тренера. Для меня будет честью поработать в России и выучить русский, хотя это непростой язык. Если бы я был здесь 365 дней, то освоил бы его шаг за шагом. Считаю изучение языка там, где ты работаешь, уважением к стране, ее культуре и людям", – признался наставник сборной Мали.

Валерий Карпин во время общения с журналистами отметил, что не считает незабитый пенальти ключевым эпизодом встречи.

"Понятно, что это был самый яркий шанс забить, но были и другие моменты. Если бе пенальти был реализован, игра бы изменилась: Мали пришлось бы нас прессинговать, атаковать. А так они играли от обороны и добились своего", – подчеркнул главный тренер сборной России.





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу Никто не говорит, что результат – не главное. Понятно, что все хотят выигрывать, и ребята сделали для этого все. Но это можно делать по-разному, например, как с Никарагуа. Там мы выиграли, но с точки зрения игры многое не понравилось. Здесь наоборот: победного результата вроде нет, а понравилось практически все. Ребята создавали моменты против команды, которая поставила задачу этого не допустить, плюс практически ничего не дали создать сопернику.

При этом Карпину напомнили, что в последних четырех играх у сборной России всего одна победа: помимо результатов игр в марте были ничья с Перу 1:1 и поражение от Чили 0:2. Причем все матчи команда проводила дома. На вопрос, удручает ли это тренерский штаб, его глава ответил отрицательно.

"Если бы у нас было четыре победы таких, как с Никарагуа, для меня это был бы тревожный звоночек. В игре с Перу соперник один раз ударил в створ ворот. Доминировали весь матч, но пропустили такой же гол, как с Никарагуа (дальним ударом после ошибки Матвея Сафонова. – Прим. ред.). Свои моменты тогда не реализовали, и сегодня то же самое", – ответил Карпин.

Теперь футболисты сборной России сосредоточатся на клубных делах до самого лета. Понимания по соперникам пока нет, но в идеале лично мне хотелось бы, чтобы это была команда-участница будущего чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, которая выбрала бы себе нас в качестве спарринг-партнера для подготовки к турниру. Пожалуй, наилучшую оппозицию в нынешних условиях представить себе довольно трудно.

