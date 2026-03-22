Гусев: "Динамо" в матче с "Зенитом" не хватило свежести, просили играть агрессивнее

22 марта московское "Динамо" дома уступило "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 1:3 в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-лиги. Таким образом, наставник столичного клуба Ролан Гусев потерпел первое поражение в чемпионате в качестве главного тренера. Каким оно было, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:3 (1:2)

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Голы: Артур Гомес, 37 – Джон Джон, 22, Соболев, 43, Глушенков, 85.

"Динамо": Расулов, Касерес, Маричаль, Давид Рикардо (Фернандес, 46), Скопинцев, Фомин, Маринкин, Нгамале (Гладышев, 75), Бителло (Бабаев, 75), Артур Гомес (Сергеев, 66), Тюкавин (Маухуб, 78).

"Зенит": Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Мантуан (Мостовой, 90), Вендел, Барриос (Алип, 90), Джон Джон (Дркушич, 66), Глушенков (Кондаков, 87), Луис Энрике, Соболев (Дуран, 87).

Предупреждения: Джон Джон, 32.

"Динамо" и "Зенит" в этом сезоне – частые гости друг у друга. С учетом Кубка России, бело-голубые и сине-бело-голубые до игры 22 тура РПЛ провели три встречи: в первом круге чемпионата петербуржцы были сильнее дома 2:1, в то время как в Кубке москвичи выбили соперника в Путь регионов по сумме двух встреч (3:1 и 0:1).

В последнем матче этой серии Ролан Гусев еще был исполняющим обязанности главного тренера, но в межсезонье избавился от этой приставки. Получив бразды правления и новый штаб в помощь, за зимнюю паузу он подготовил одну из самых ярких команд как минимум начала весеннего отрезка. Три победы в РПЛ в трех встречах с общим счетом 9:1 плюс проход "Спартака" в Кубке (5:2 и 0:1) – глоток свежего воздуха после невзрачной осени.

Растеряв очки до зимней паузы, "Динамо" уже не борется за чемпионство: к битве с "Зенитом" столичный клуб располагался на восьмом месте с 30-ю очками. Петербуржцы же продолжают бороться за титул с "Краснодаром" (вторая строчка и 45 баллов), однако команде Сергея Семака вполне справедливо достается за не самый яркий футбол. С учетом россыпи больших как минимум для российского чемпионата исполнителей в обойме, подобное кажется как минимум противоестественным.

Когда-то Сергей Семак и Ролан Гусев вместе защищали цвета ЦСКА, но теперь они по разные стороны баррикад, и попытались удивить друг друга стартовыми сочетаниями. Пожалуй, больше в этом преуспел коуч "Динамо": из-за потери Рубенса, перемещенного новым главным тренером с фланга обороны в центр полузащиты, его место занял недавний дебютант, 17-летний Тимофей Маринкин. И это – с учетом опытного игрока сборной России Данила Глебова на скамейке. Плюс у бело-голубых из-за травмы выбыл основной центральный защитник Максим Осипенко, и в пару к Николасу Маричалю вышел новичок команды, бразилец Давид Рикардо.

У "Зенита" же главной проблемой стала потеря из-за повреждения одного из моторов атаки Педро. Но выбор на позиции вингера и "десятки" в Петербурге внушительный: в итоге наконечнику атак Александру Соболеву, который, судя по всему, окончательно усадил на лавку звездного новичка команды Джона Дурана, мяч доставляли Максим Глушенков, Луис Энрике и Джон Джон. При том, что трио особо не было привязано к одной позиции, периодически меняясь зонами ответственности.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Однако именно в этот день прагматизм "Зенита" сыграл в плюс, убив то самое летучее по весне "Динамо". Команда Гусева за 90 с лишним минут, по сути, так и не выбросила на стол свой главный козырь – скорость. Фланги работали на пониженной передаче, а в первом тайме были проблемы и с продвижением мяча вперед. Лишь во втором Тимофей Маринкин, который, судя по всему, и был выпущен на поле ради этого, начал раздавать передачи из глубины, но именно обостряющие чаще всего застревали в плотной обороне гостей.

Петербуржцы тоже создавали у ворот голкипера бело-голубых Курбана Расулова не так много. Счет в связи с этим удивлять не должен: команды фактически воплотили в голы все свои самые острые моменты, показав фантастическую реализацию.

До перерыва и вовсе три удара в створ на двоих стали забитыми мячами. Первым преуспел "Зенит": на 22-й минуте Луис Энрике прошел на дриблинге справа в центр, обыгрался с Джон Джоном и пробил в спину чужому. Мяч взмыл ввысь, Джон Джон подстроился под "свечу", выпрыгнул выше всех и точно пробил головой в девятку – 0:1. На 37-й "Динамо" наконец соорудило вменяемую атаку: Хуан Касерес вырезал диагональ на дальнюю штангу, Артур Гомес выиграл позицию у Густаво Мантуана и головой попал мимо вратаря сине-бело-голубых Дениса Адамова – 1:1.

Но почти тут же хозяева вновь ошиблись в чужой штрафной: на 43-й минуте Максим Глушенков простреливал, но попал в Николаса Маричаля, и мяч отскочил к Александру Соболеву. Другой центральный защитник "Динамо" Давид Рикардо, как и его партнеры, был вдалеке от россиянина, поэтому форвард спокойно подстроился и точно ударил низом в ближний угол – 1:2.

Благодаря этому мячу Соболев вошел в элитный "клуб 100" Григория Федотова: теперь в карьере у Александра 70 голов в чемпионате, 20 в Кубке и Суперкубке, 6 за сборную и 4 в еврокубках. Может, хоть это поможет ему отвоевать симпатии болельщиков после скандального перехода из "Спартака" летом 2024-го: пока же, по данным издания "Спорт день за днем", за весь 2026 год в фан-шопе на домашнем стадионе "Зенита" не было продано ни одной футболки с его фамилией.

После перерыва моментов было еще меньше. "Динамо" в положении отыгрывающихся по ходу второго тайма сменило конфигурацию, перейдя на игру в два нападающих, бросив в помощь Константину Тюкавину Ивана Сергеева. Не помогло. Затем Гусев убрал Тюкавина, выпустив свежего Эль-Мехди Маухуба плюс сменил фланги в лице проведших серый для своего уровня матч Бителло и Николя Муми Нгамале на молодых Ульви Бабаева и Ярослава Гладышева. И после этого шансов впереди больше не стало.

Во многом, это заслуга "Зенита": Сергей Семак, пожалуй, лучше всех в РПЛ умеет играть на удержание счета. В середине второго тайма тренерский штаб гостей еще и усилил и без того крепкую защиту, сменив Джон Джона на игрока обороны Ваню Дркушича, чем окончательно задушил атакующий потенциал соперника.

При этом звездная атака команды с берегов Невы нашла свой шанс увеличить разрыв в счете: на 85-й минуте Вендел сыграл в стенку с Вильмаром Барриосом на правом фланге, колумбиец отдал на Соболева, а тот отбросил мяч под удар Максиму Глушенкову. Выстрел получился отменным по силе и точности – мяч с космической скоростью полетел под перекладину над перчатками Расулова.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Зенит" забрал матч со счетом 3:1, организовав "Динамо" первое поражение в РПЛ по весне. Забавно, что все это произошло на фоне баннера болельщиков хозяев с надписью: "Сегодня без перфа (перфоманса. – Прим. ред.) – и так победим".

Главный тренер бело-голубых Ролан Гусев сказал в эфире "Матч ТВ", что футболистов просили сыграть более агрессивно, но не хватило сил.





Ролан Гусев главный тренер ФК "Динамо" (Москва) Совершили две грубые ошибки в обороне в первом тайме, и "Зенит" наказал нас. Касаемо игры, преимущество было то у нас, то у соперника. Исполнители высокого уровня решили свои моменты. Мы понимали, что нам будет немного не хватать свежести, потому что постоянно играем одним составом. Попросили ребят играть более агрессивно во втором тайме, идти в давление в центре поля. Сегодня не получилось победить, хотя очень хотели.

Наставник "Зенита" Сергей Семак сказал после матча, что его команда провела качественную игру, чему во многом способствовало поле хорошего качества. По словам главного тренера сине-бело-голубых, такой поляной в РПЛ могут похвастаться далеко не все стадионы.





Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) Выглядели организованно, уверенно, победили заслуженно. При счете 2:1 была нервозность, любой рикошет, навес мог привести к другому исходу. Рад, что забили третий мяч и достаточно спокойно провели концовку. Пропустили обидный необязательный гол, но хорошо среагировали на это и контролировали ход матча. Даже в глубоком блоке по большей части играли надежно. "Динамо" гораздо увереннее себя чувствует в быстрых атаках, но в этом компоненте мы тоже сыграли неплохо и в целом справились с сильными сторонами соперника.

"Динамо" упустило шанс подняться на седьмое место: как и у бело-голубых, 30 очков у грозненского "Ахмата", но команда Станислава Черчесова в 22-м туре одержала победу над "Ростовом" 1:0 и теперь идет выше москвичей за счет дополнительных показателей.

"Зенит" же не дал оторваться "Краснодару", набрав 48 очков против 49 у "быков". Южане накануне разгромили "Пари НН" 5:0, за счет чего обезопасили себя от потери первого места как минимум до следующего тура. Который, к слову, будет нескоро: чемпионат уходит на паузу в связи с матчами сборных. В частности, у команды Валерия Карпина впереди два спарринга – против Никарагуа 27 марта и Мали 31-го.

Вернется чемпионат только 4–6 апреля: в 23-м туре "Зенит" и "Динамо" примут соперников из нижней части таблицы. В Санкт-Петербург приедут самарские "Крылья Советов", а в Москву пожалует "Оренбург".

