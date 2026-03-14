Карседо: "Спартак" был лучше "Зенита", но есть куда прибавлять

14 марта московский "Спартак" уступил на выезде "Зениту" из Санкт-Петербурга со счетом 0:2 в в 21-и туре Мир Российской Премьер-лиги. Оба мяча хозяева забили с пенальти в исполнении звездного новичка Джона Дурана, а также экс-форварда красно-белых Александра Соболева, который устроил из этого целое шоу. О "дерби двух столиц" расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва) – 2:0 (1:0)

Голы: Соболев, 45 (с пенальти), Дуран, 82 (с пенальти).

"Зенит": Адамов, Мантуан (Дуран, 76), Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Вега, 87), Глушенков (Дивеев, 46), Педро, Джон Джон (Луис Энрике, 46), Соболев (Кондаков, 76).

"Спартак": Максименко, Дмитриев (Рябчук, 59), Литвинов, Ву, Денисов, Умяров, Барко, Мартинс (Угальде, 59), Маркиньос (Ливай Гарсия, 84), Зобнин (Жедсон, 59), Солари (Бонгонда, 71).

Предупреждения: Маркиньос, 16; Вендел, 20; Солари, 44; Соболев, 45; Ву, 81; Рябчук, 84.

"Дерби двух столиц" – одно из самых ожесточенных противостояний в российском футболе. Правда, "Спартаку" уж больно неуютно на берегах Невы: красно-белые не побеждали в Санкт-Петербурге с мая 2012 года, когда нынешний главный тренер "Зенита" Сергей Семак еще сам выходил на поле в сине-бело-голубых цветах.

В турнирной таблице команды стоят довольно далеко друг от друга. "Зенит" борется за чемпионство, и шел вторым (42 очка), тогда как "Спартак" многовато потерял осенью, из-за чего пребывал на шестой строчке (35 очков). При этом красно-белые под руководством нового главного тренера Хуана Карлоса Карседо пока выглядят нестабильно: две победы в РПЛ в двух весенних турах, но с огромным количеством пропущенных мячей (3:2 над "Сочи" и 4:3 над "Акроном"), однако в Кубке уже было оглушительное поражение в игре с московским "Динамо" (2:5).

"Зенит" же по весне одержал в чемпионате натужную победу над "Балтикой" (1:0) со скандальной отменой гола калининградцев, а затем во многом неожиданно проиграл на выезде борющемуся за выживание "Оренбургу" (1:2). Правда, в Кубке была победа над той же "Балтикой" (1:0), но все эти игры объединяет одно: сине-бело-голубые, несмотря на россыпь качественных исполнителей в атаке, выглядят впереди не слишком убедительно.

В первом тайме неприятная для болельщиков из Петербурга тенденция продолжилась: "Зенит" своими ногами за 45 с лишним минут создал лишь один более-менее опасный момент усилиями экс-нападающего "Спартака" и по совместительству "плохого мальчика", как он сам себя велел называть, Александра Соболева. Практически все остальное время хозяева сидели в глухой обороне, с редкими выходами вперед.

Правда, из-за пересыщенной обороны "Зенита", красно-белые были вынуждены создавать основную остроту за счет редких дальних ударов. И один из них – в исполнении Эсекьеля Барко – залетел в перекладину. Карседо попытался удивить Семака выбором конфигурации, выйдя на поле без чистого форварда. Чаще всего на этой позиции оказывался номинальный полузащитник Кристофер Мартинс, но цепляться за мяч ему было крайне тяжело. Поэтому в целом, можно сказать, что идея не сработала.

И вот в очень напряженном, но довольно тусклом на моменты тайме внезапно психанул Пабло Солари: мяч после подачи Максима Глушенкова с углового уже улетал далеко-далеко, но вингер "Спартака" зачем-то дернул за футболку бежавшего чуть впереди защитника "Зенита" Дугласа Сантоса. Все было в штрафной, и главный арбитр встречи Сергей Карасев без всяких видеоповторов мгновенно указал на точку.

А дальше – красивая медийная история: Соболев, уходивший из "Спартака" со скандалом, пошел исполнять пенальти и забил. После чего побежал к камерам позировать в заранее подготовленной плавательной маске, обыгрывая свою славу знатного "ныряльщика", плюс намекая на предматчевый ролик в исполнении пресс-службы красно-белых. Дело в том, что по его сюжету все происходит во вселенной "Шоу Трумана", и одна из героинь внезапно начинает рекламировать... плавательные очки с изображением Александра. Такая вот "ответка" от форварда.



После перерыва, несмотря на счет, на перестановки пошел именно Семак: усилил защиту, убрав Джон Джона и выпустив Игоря Дивеева, плюс заменил не попавшего в игру Максима Глушенкова на Луиса Энрике. В итоге это дало некий баланс в игре "Зенита": бразилец заметно добавил атаке скорости, а игрок обороны сборной России – надежности у своих ворот. В итоге "Спартак" во втором тайме создал один по-настоящему опасный момент: в районе 70-й минуты удалось разогнать атаку слева и отдать передачу в центр штрафной на Жедсона Фернандеша, но португалец не попал в створ.

Луис Энрике же оказался причастен практически ко всем голевым моментам сине-бело-голубых. В районе 66-й минуты он зацепился за мяч и бросил в прорыв Педро, который затем покатил на Густаво Мантуана, перемещенного к тому моменту с позиции правого защитника на левого вингера (универсализм высшего уровня). Если бы не смелый бросок под удар защитника "Спартака" Даниила Денисова, которому мяч со всей силы прилетел в голову, второй гол хозяев наступил бы намного раньше.

На 72-й минуте уже сам Луис Энрике вышел на ударную позицию, но его сильный щелчок низом парировал голкипер Александр Максименко. Добивание же пришлось в сетку с внешней стороны. В итоге не Энрике было суждено стать героем второго тайма – эту роль на себя взял Педро. Юркий бразилец получил мяч в штрафной, а ему на ногу наступил защитник "Спартака" Кристофер Ву. Пожалуй, правомерный пенальти, который мощнейшим ударом реализовал звездный новичок Джон Дуран – 2:0. Максименко не помогло даже то обстоятельство, что угол обстрела он угадал – дотянуться до мяча было просто нереально.



Пусть и обошлось без голов с игры, но так или иначе, "Зенит" вновь лишает "Спартак" притязаний на победу в Санкт-Петербурге. А Хуан Карлос Карседо, в свою очередь, проигрывает свой второй топ-матч после назначения в стан красно-белых. Главный тренер москвичей признал на пресс-конференции, что его команда провела два разных тайма: один позитивный, второй – не очень.





Хуан Карлос Карседо главный тренер ФК "Спартак" (Москва) В первом тайме мы действовали достаточно компактно, и в целом показали то, что нарабатывали. К сожалению, не смогли забить, а пропущенный гол поменял все направление игры. Во втором тайме дали шансы сопернику, но и сами могли забивать, и игра пошла бы по другому сценарию. В целом, считаю, мы были лучше, но есть куда прибавлять.

На вопрос, из-за чего "Спартак" провел два разных тайма, Карседо ответил, что "доминировать на поле все 90 минут очень сложно". Да еще и против "Зенита".

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак во время общения с журналистами тоже говорил про деление игры на "до" и "после" перерыва.



(чуть менее 58 тысяч зрителей, рекорд нынешнего сезона. – Прим. ред.)

Сергей Семак главный тренер ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) Спасибо болельщикам, первый матч с такой заполняемостью трибун. К сожалению, по игре в первом тайме у нас ничего не получилось. Возможно, психологически сработал эффект от того давления, которое оказывается на команду с точки зрения турнирной таблицы. Во втором сыграли гораздо лучше: были и моменты, и стали надежнее действовать в обороне.

Игра забудется – результат останется: победа "Зенита" пусть и не без изъянов, но дала возможность петербуржцам не отпустить далеко лидирующий в таблице "Краснодар". Команда Мурада Мусаева в первой игре субботы помучилась на выезде с аутсайдером РПЛ "Сочи", но все же победила 2:1 в том числе благодаря спорному пенальти на последних минутах. Теперь у "быков" 46 очков, у сине-бело-голубых – 45.

"Спартак" же продолжает топтаться на шестой строчке, в свою очередь, дав возможность конкурентам приблизиться поближе.

