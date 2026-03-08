Челестини прокомментировал разгромное поражение ЦСКА в матче с "Динамо" в РПЛ

8 марта московское "Динамо" разгромило на выезде столичный ЦСКА со счетом 4:1 в матче 20 тура Мир Российской Премьер-лиги. Таким образом, бело-голубые начали весеннюю часть сезона с трех побед во всех турнирах с общим счетом 13:3. Об обстоятельствах "братского дерби" расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

ЦСКА (Москва) – "Динамо" (Москва) – 1:4 (0:2)

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Голы: Мойзес, 58 – Маричаль, 13, 45+, Бителло, 66, Сергеев, 84.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Матеус Рейс, Жоао Виктор, Гайич (Матеус Алвес, 62), Баринов (Мусаев, 62), Кисляк, Круговой (Энрике Кармо, 85), Обляков (Козлов, 75), Глебов (Воронов, 75), Лусиано.

"Динамо": Расулов, Скопинцев (Зайдензаль, 46; Кутицкий, 74), Осипенко, Маричаль, Касерес, Фомин, Рубенс (Маринкин, 59), Артур Гомес (Гладышев, 59), Нгамале, Бителло, Нгамале, Тюкавин (Сергеев, 74).

Предупреждения: Маричаль, 31; Рубенс, 53.

Удаления: Лусиано, 17 (кк).

"Братское дерби" в Международный женский день: календарь РПЛ сделал подарок в этот праздник всем любителям футбола. ЦСКА и "Динамо" в 2026 году успели раздать красоты не меньше девушек. "Армейцы" после неудачи в Грозном против "Ахмата" в чемпионате (0:1) провели громкий победный матч против "Краснодара" в Кубке России (3:1). При этом бело-голубые возобновили сезон с двух крупных домашних викторий, разгромив "Крылья Советов" в РПЛ (4:0) и "Спартак" в Кубке (5:2).

Однако в первом круге, когда "динамовцами" руководил еще Валерий Карпин, красно-синие на выезде разбили хозяев 3:1, забив три еще в первом тайме. Теперь же во главе бело-голубых Ролан Гусев, который явно дал игрокам больше свободы и вдохнул в поникшую после весны команду новую жизнь. По крайней мере, на старте весенней части сезона.

В то же время в дерби с ЦСКА главный тренер "Динамо" не мог рассчитывать на таких важных игроков, как голкипер Андрей Лунев и полузащитник Антон Миранчук, которых получили повреждения. При этом остальные сверкнувшие футболисты вроде Николя Муми Нгамале, Бителло и Константина Тюкавина были рады помочь своей команде добыть третью победу подряд.

Оппонент Гусева, главный тренер красно-синих Фабио Челестини, получил в распоряжение полную обойму основных игроков. Швейцарец – небольшой поклонник ротации, и по сравнению с игрой против "Краснодара" внес в стартовую расстановку лишь косметические изменения: в створ вернулся голкипер Игорь Акинфеев, в Кубке не играющий, плюс в старт попал полузащитник Дмитрий Баринов, у которого на встречу с южанами пришлась дисквалификация.

При этом ЦСКА, как претендент на чемпионство, получил шанс приблизиться к группе лидеров: "армейцы" шли на четвертой строчке с 36-ю очками, а в 20-м туре "Краснодар" (43 балла) и "Зенит" (40) проиграли "Рубину" и "Оренбургу" соответственно (оба клуба – по 1:2). "Динамо" же по весне растеряло слишком много, и из-за этого оказалось аж на девятом месте (24 очка). Поэтому задача бело-голубых на оставшиеся игры в РПЛ – подняться как можно выше и заложить фундамент на следующий сезон.

Но на 3-й Песчаной улице, где находится домашняя арена "армейцев", никому не бывает легко: в РПЛ Челестини сыграл здесь девять игр, и одержал восемь побед при одной ничьей. Тогда как "Динамо" набрало на выезде всего 9 очков, причем не выигрывая в последних четырех играх (две ничьи и два поражения).

Однако уже в первом тайме позитивная серия ЦСКА серьезно "подвисла". Для начала на 13-й минуте сработал стандарт "Динамо": подача Бителло с углового, и защитник Николас Маричаль смахнул мяч в сетку, – 0:1. А уже на 17-й хозяева остались в меньшинстве: форвард красно-синих Лусиано уткнулся ногой в руку Максиму Осипенко, пытаясь выловить мяч в воздухе. Главный арбитр встречи Сергей Иванов выдал аргентинцу желтую карточку, но, по уже привычной российской традиции, в дело вмешался VAR, и видеоарбитры предписали заменить ее на прямую красную.

ЦСКА даже в сложных обстоятельствах не выключился из игры, забрав мяч под контроль и пытаясь найти брешь в плотной обороне "Динамо". Но без фактурного центрфорварда строить атаки с приличным завершением, да еще и в меньшинстве, против соперника в такой форме архисложно. А вот бело-голубые в добавленное время к первому тайму время выловили еще один голевой шанс. Розыгрыш штрафного, защита красно-синих четырежды дала сопернику пробить, и только с четвертой попытки все тот же Маричаль попал в левый от Акинфеева угол, оформив тем самым дубль.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

При этом до второго гола "Динамо" был эпизод, в котором все тот же Маричаль подбил сзади Кирилла Глебова. Уругваец к тому моменту уже "висел" на желтой карточке, и контакт, по мнению причастных к ЦСКА, вполне тянул на вторую. Но Иванов здесь составы не уравнял.

Челестини не пошел на перестановки в перерыве, но забить впервые в этой встрече удалось и без кадровой подпитки. На 58-й минуте ЦСКА разыграл угловой, и Мойзес, хоть и не сразу, но все же сумел пробить мимо защищавшего в этой игре ворота "Динамо" Курбана Расулова, – 1:2.

Гол взбодрил интригу, но ненадолго. Убил ее, по сути, неаккуратный пас центрального защитника Матеуса Рейса на 66-й минуте. Бразилец вместо Матвея Кисляка отдал чужому, "Динамо" быстро раскрутило контратаку, выведя Бителло на ударную позицию через правый полуфланг, а бразилец здорово пробил в дальний угол, – 1:3.

Тренерский штаб ЦСКА бодался до последнего. В течение второго тайма Челестини и выпускал форварда Тамерлана Мусаева вместо защитника Милана Гайича, и отряжал в помощь к нему второго нападающего Максима Воронова, – не помогало ничего. "Динамо", получив преимущество в одного игрока и образовавшееся в связи с этим пространство, выглядело очень уверенно, наказывая соперника за малейшие ошибки. Залатать дыры в четвертый раз не удалось на 84-й минуте: Бителло и Хуан Касерес раскидали мяч на левом фланге, последний прострелил на дальнюю штангу, и Иван Сергеев бил уже по пустым воротам, – 1:4.

После такого мощного старта "Динамо" легко назвать главной неожиданностью начала весенней части сезона. Три победы подряд во всех турнирах с общим счетом 13:3 – выдающийся результат нового тренерского штаба бело-голубых. Возглавляющий его Ролан Гусев отметил в эфире "Матч ТВ", что сказал огромное спасибо своим футболистам за такой роскошный матч. Да еще и дал два выходных в довесок.





Ролан Гусев главный тренер ФК "Динамо" (Москва) Мы выглядели лучше, когда играли в равных составах. После удаления у ЦСКА стали чуть-чуть неправильно действовать: понятно, что мы забили, но начали откатываться назад, а нужна была агрессия. Во втором тайме внесли коррективы и довели дело до победы. Дубль Маричаля – не фантастика, стандарты – его сильная сторона.

ЦСКА же, который после мощной трансферной кампании считали одним из главных претендентов на чемпионство, не сумел воспользоваться осечками конкурентов. А если 9 марта "Локомотив", который пока идет на третьем месте с 40 баллами, победит дома "Ахмат", "армейцы" отстанут от лидирующей тройки уже на шесть-семь очков. Более того, с учетом поражения от "Краснодара" в последнем туре перед зимней паузой в начале декабря (2:3), красно-синие проиграли в РПЛ уже третью встречу подряд.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сказал журналистам, что после удаления у его команды были возможности сравнять счет еще до перерыва, но шанс упущен.

"Я понимал: чем дальше, тем сложнее будет играть вдесятером. Но вместо того, чтобы сравнять, мы пропустили второй гол. Причем дали сопернику четыре раза пробить из штрафной. Здесь мы потеряли возможность вернуться в матч", – сказал Челестини.





Фабио Челестини главный тренер ПФК ЦСКА (Москва) Что сказать про удаление Лусиано? Оно было, и все. Нет смысла это комментировать. Играть 10 на 11 очень сложно. Очевидно, нам чего-то не доставало не только в заменах, но и в решающих моментах. Было понятно, что во втором тайме будет сложно. Для меня лично дать возможность четыре раза пробить при втором пропущенном голе – вот это недопустимо.

Проблем ЦСКА добавляет и календарь: в 21-м туре РПЛ москвичи 14 марта поедут в гости к калининградской "Балтике", с которой архисложно играть при поддержке домашней публики (пять побед и четыре ничьи при отсутствии поражений). И выходить на поле придется без Лусиано, которого брали зимой как основного форварда, так как имевшиеся нападающие не особо впечатляли Фабио Челестини. При этом, чтобы сохранить шансы на продолжение борьбы за первую строчку, нужно только побеждать.

У "Динамо", в свою очередь, впереди тяжелый выезд в гости к "Ростову", с которым предстоит сыграть тоже 14 марта. Посмотрим, сумеют ли бело-голубые выдать столь яркую игру и за пределами Москвы.

