В ЦСКА ответили на обвинения в расизме после матча с "Краснодаром" в Кубке России

Футболисты "Краснодара" обвинили фанатов московского ЦСКА в проявлениях расизма после первого полуфинала Пути РПЛ Кубка России. В свою очередь, в "армейском" клубе упрекнули южан в неподобающем поведении некоторых игроков, а также показали разгромленную ими раздевалку. О грандиозном скандале в российском футболе расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"На записях все будет слышно"

Игроки футбольного клуба "Краснодар" массово пожаловались на фанатов ЦСКА, обвинив их в проявлении расизма по отношению к колумбийскому нападающему южан Джону Кордобе. По их версии, во время первого полуфинала Пути РПЛ Кубка России, который был сыгран в Москве 4 марта (3:1 в пользу "армейцев"), трибуна хозяев "ухала" в адрес темнокожего игрока.

В частности, об этом в разговоре с журналистами заявил капитан "быков" Эдуард Сперцян.





Эдуард Сперцян полузащитник ФК "Краснодар" Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе. Много журналистов было за воротами, и они все слышали.

Также о расизме в адрес партнера по команде рассказал в том числе вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев.

"Мы все поддерживаем Джона и просим разобраться. Думаю, на стадионе ЦСКА достаточно камер, чтобы можно было это увидеть. Это все происходило за моими воротами, там было очень много корреспондентов с телефонами. И происходило это все во время угловых, когда Джон стоял на ближней штанге. Уверен, на записях будет все слышно", – сказал Агкацев порталу Legalbet.

При этом защитник гостей Валентин Пальцев и полузащитник Александр Черников заявили репортерам, что главный арбитр встречи Алексей Сухой не обратил на возгласы с трибун вообще никакого внимания. Сам Джон Кордоба, проходя мимо прессы, лишь бросил фразу: "Снова расисты". Это намек на матч "Краснодара" против ЦСКА в чемпионате страны, который был сыгран в декабре 2025 года: тогда колумбиец обвинил в оскорбительных репликах полузащитника москвичей Родриго Вильягру. Правда, тогда контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) вины аргентинца не нашел.

Теперь "Краснодар" подал в тот же орган новую жалобу. По данным издания "РБ Спорт", проявление расизма было зафиксировано в рапорте делегата матча, однако в судейском протоколе ни о чем подобном не сказано. Кроме того, черно-зеленые намерены обжаловать удаление защитника Джованни Гонсалеса, которого Алексей Сухой выгнал с поля за второе предупреждение на 72-й минуте. После игры главный тренер "быков" Мурад Мусаев отметил этот эпизод на пресс-конференции, намекнув на некие околофутбольные вещи.

"Понимаю, что с нового года будет другое судейство, но давайте играть честно", – сказал Мусаев журналистам.

"Кордоба – мастер провокаций"

Официальная позиция ЦСКА по этим инцидентам была опубликована вечером 5 марта, но для начала на фоне обвинений "Краснодара" главный врач столичного клуба Эдуард Безуглов показал в своем телеграм-канале состояние раздевалки гостей после игры. Судя по кадрам, на полу осталось много мусора, кроме того, была повреждена дверь.

"По оставленной в раздевалке грязи вопросов нет – ожиданий других, к сожалению, и не было… Но двери зачем ломать? И при этом не сообщать об этом принимающей стороне? Не солидно", – написал Безуглов.

На этот ролик практически моментально ответил южный клуб – причем в весьма резкой и безапелляционной форме. В частности, "Краснодар" увидел в этом ролике попытку увести фокус от озвученных в адрес фанатов "армейцев" обвинений.

"Когда вместо того, чтобы обратить внимание на проявления расизма, выраженное в оскорбительных криках и "уханьях" во время матча, публикуется раздевалка гостевой команды после игры, сразу становится понятно, для чего это сделано! Цель здесь одна: любой ценой увести дискуссию и обсуждение постыдного поведения своих болельщиков в сторону. Любой ценой, вплоть до видео банальной раздевалки, которая после матчей всегда выглядит похожим образом", – сказано в заявлении.

Кроме того, "быки" обвинили неких дружественных красно-синим блогеров, которые "грудью встают на защиту "своего" клуба".

Спустя несколько часов после официального заявления "Краснодара" свою версию событий опубликовала пресс-служба ЦСКА. Среди прочего, там подчеркнуто категорическое осуждение расизма, и в то же время есть напоминание, что капитаном в матче Кубка был темнокожий бразилец Мойзес.





из официального заявления ПФК ЦСКА Нам удивительно, что ЦСКА с учетом вышеизложенного должен высказываться по теме расизма, но обвинения со стороны ФК "Краснодар" озвучены серьезные. Однако на данный момент они не имеют под собой никакой фактической основы: сейчас у нас нет представления о том, что и когда было услышано игроками соперника. К сожалению, выступавшие спикеры не дали вводных.

Также в заявлении указано, что клуб запустил внутреннее расследование, и если виновные будут найдены, то их ждет очень строгое наказание.

"Однако также уже сейчас нами было найдено определенное количество эпизодов, которые можно трактовать как провокационные действия со стороны отдельных футболистов "Краснодара" в сторону наших игроков и болельщиков", – подчеркнуто в сообщении.

Кроме того, в ЦСКА напомнили о поведении Кордобы и тренерского штаба соперника в августовском матче 2025 года, который состоялся в рамках РПЛ в Москве. Тогда наставник "быков" Мурад Мусаев обвинил своего визави Фабио Челестини в саркастических аплодисментах после удаления Кордобы фразой: "Если в Швейцарии нормально так вести себя, то в России я впервые такое вижу".

"Главный тренер соперника на пресс-конференции тогда позволил высказывание, разделявшее тренеров по национальному признаку. Мы не делали громких заявлений и не спешили обвинять кого-либо в национализме. В таких вопросах необходимо взвешенно и серьезно подойти к разбирательству, а не менять повестку обвинениями", – подчеркнули в пресс-службе ЦСКА.

Помимо прочего, "армейцы" припомнили расистский скандал с участием Эдуарда Сперцяна: в октябре 2025 года сенегальский защитник "Ахмата" Усман Ндонг пожаловался на оскорбительные реплики из уст капитана "быков" во время матча чемпионата. По словам игрока, в его сторону якобы было сказано: "Закрой рот, черное г***о" на португальском языке. Тогда в ситуацию вмешался глава РПЛ Александр Алаев, заявив, что возникло недопонимание, а клубы не имеют друг к другу претензий. В то же время Сперцяна на фоне скандала исключили из номинации на премию "Джентльмен года". Сам Эдуард тогда с обвинениями не согласился, сказав, что и со стороны Ндонга были острые слова.

Но не только Сперцяна решили уколоть "армейцы". Пожалуй, больше всего от ЦСКА досталось Кордобе, которого назвали не только большим игроком, но и "мастером провокаций".





из официального заявления ПФК ЦСКА Думаем, что болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не потому, что он является сильным футболистом и не из-за цвета кожи, а из-за системного некорректного поведения, которым он уже не в первый раз открыто проявляет неуважение к оппонентам на футбольном поле, судьям, болельщикам и всему российскому футболу.

Неплохой такой прогрев перед ответной встречей Кубка, которая состоится в Краснодаре 17 марта.

"Не красит саму лигу"

Но были ли "уханья" как таковые? Здесь восприятие сторонних наблюдателей разнится.

К примеру, легендарный тренер "Локомотива" Юрий Семин, который был на игре, сказал "Чемпионату", что не заметил никаких проявлений расизма.

"Это становится какой-то непонятной проблемой, которую даже сложно комментировать. Были эти высказывания или нет? Болельщики в той или иной степени выражают свои эмоции, но не думаю, что в такой грубой и оскорбительной форме. Кордоба – отличный футболист. Это футболист, который украшает нашу лигу. Я сам был на стадионе, но не слышал никаких выкриков", – отметил Семин.

Однако журналист издания Андрей Панков написал в своем телеграм-канале, что выкрики с трибун все же имели место быть.





Андрей Панков журналист Уханья, которые вчера слышали все, кто находился на стадионе, не относятся ни к изящному, ни к умному, ни к красивому. Банально, но это не красит саму лигу. Даже если это реакция на какую-то провокацию.

Кроме того, в Сети появился фрагмент трансляции "Матч ТВ", на котором можно расслышать специфические крики. Внимание на это обратил в том числе журналист Максим Алланазаров.

"Недалекие, недоразвитые дебилы из числа тех, кто был на трибуне, подставили всех. Дикие люди. Хотя людьми их назвать сложно – из приматов они эволюционировали не до конца", – жестко написал он в своем телеграм-канале.

Остается ждать решения КДК РФС, если таковое последует (что весьма вероятно, с учетом резонанса). В дисциплинарном регламенте союза указано, что за проявление расизма клуб может быть наказан штрафом от 500 тысяч до 5 миллионов рублей, недопуском зрителей в отдельные секторы на 1–3 матча или полным закрытием стадиона для болельщиков на тот же срок.

