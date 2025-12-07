Форвард "Краснодара" Кордоба обвинил полузащитника ЦСКА Вильягру в расизме

7 декабря московский ЦСКА уступил на выезде действующему чемпиону России "Краснодару" со счетом 2:3 в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-лиги. При этом почти треть встречи "армейцы" играли в меньшинстве. Да еще и во время игры разгорелся расистский скандал, в котором замешаны форвард хозяев Джон Кордоба и полузащитник гостей Родриго Вильягра. Обо всем по порядку расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Краснодар" – ЦСКА (Москва) – 3:2 (1:1)

Голы: Кордоба, 38, Са, 51, Батчи, 70 – Мойзес, 11, Матеус Алвес, 90+.

"Краснодар": Агкацев, Джованни, Тормена, Диего Коста, Оласа, Черников (Кривцов, 85), Дуглас Аугусто (Ленини, 85), Батчи (Пальцев, 90+), Сперцян, Са (Перрен, 76), Кордоба.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Жоао Виктор, Дивеев, Гайич, Вильягра (Мусаев, 58), Кисляк, Обляков, Глебов (Алеррандро, 86), Круговой (Кармо, 86), Попович (Матеус Алвес, 58).

Предупреждения: Мойзес, 24; Обляков, 31; Кордоба, 36; Вильягра, 56; Диего Коста, 73.

Удаления: Мойзес, 68 (2 ЖК).

Финальная битва 18-го тура РПЛ перед длинными каникулами в российском футболе – разборка за звание "зимнего чемпиона". До стартового свистка в Краснодаре на первом месте с 39-ю очками шел "Зенит", который накануне хлопнул дома "Акрон" 2:0. Вторым с 37-ю был столичный "Локомотив", победивший в другом южном городе аутсайдера лиги "Сочи" 4:2. У "Краснодара" тоже было 37, у ЦСКА – 36, но им еще оставалось провести очную дуэль на Кубани.

Битва команд Мурада Мусаева и Фабио Челестини соответственно в первом круге в Москве закончилась со счетом 1:1, после чего разгорелся скандал из-за спорных решений главного арбитра Рафаэля Шафеева. Тогда форвард "Краснодара" и один из самых звездных игроков лиги Джон Кордоба, удаленный на 56-й минуте, даже пригрозил покинуть российский чемпионат, но затем успокоился и в последствии стал лучшим бомбардиром в истории клуба. До игры с ЦСКА в его активе было 69 голов.

Более того, в той же игре случился конфликт между главными тренерами, когда Мусаев обвинил штаб Челестини в хамстве после удаления колумбийского нападающего. Но от ссоры давно не осталось и следа: все разногласия были улажены звонком швейцарцу от наставника действующих чемпионов России.

Мусаев и Челестини выставили практически сильнейшие составы (у "Краснодара" он в принципе стабилен из матча в матч), но в случае с "армейцами" есть некоторые оговорки. Во-первых, дисквалификацию отбывал центральный защитник Матвей Лукин, которого в основе подменил Жоао Виктор. Во-вторых, в клубе продолжаются мытарства с нападающими, которые очень мало забили за первую часть сезона. Даже гол Тамерлана Мусаева в ворота "Оренбурга" в предыдущем туре (2:0) не убедил швейцарского специалиста, поэтому он продолжает пробовать в роли "девятки" 19-летнего атакующего полузащитника Матию Поповича. Однако в паре с ним против "Краснодара" вышел номинальный вингер Кирилл Глебов, что можно назвать тактическим сюрпризом.

При этом спорной смотрелась позиция опорника, которую закрывал нещадно критикуемый Родриго Вильягра. В итоге центр поля стал ахилесссовой пятой ЦСКА: аргентинец, как и Матвей Кисляк с Иваном Обляковым, зачастую не вывозили в борьбе с атакующими футболистами "Краснодара". Особенно против Эдуарда Сперцяна, который совершил парочку эффектных острых сольных проходов. При этом первыми роковую ошибку в обороне совершили именно "быки": на 11-й минуте красно-синие получили право на угловой, Данил Круговой загрузил на дальнюю штангу, где вокруг Мойзеса необъяснимым образом не было ни души – 1:0 в пользу гостей.

В остальном же – тотальная доминация "Краснодара". "Быки" во главе с разозленным Кордобой (который, правда, неприлично дорисовывал урон себе в борьбе с Жоао Виктором и Мойзесом) перли черно-зеленым танком, а защита гостей еле-еле перекрывала зоны и бросалась под удары как в последний раз. На 19-й минуте выручил и Игорь Акинфеев, вытащивший сложнейший мяч из нижнего угла после выстрела головой защитника Витора Тормены. Но на 38-й даже великий вратарь ЦСКА был бессилен: Кордоба выгрыз мяч в центре поля, сам протащил его до штрафной, оттеснив корпусом Вильягру, и отдал направо на Батчи. Жоау прострелил обратно на колумбийца, который пробивал уже с пары метров – 1:1.

При этом на поле было столько эмоций, что первая серьезная стычка случилась уже в районе 25-й минуты. Претензии перекочевали и в перерыв, где, как говорят, серьезно повздорили Кордоба и Мойзес, которые недолюбливают друг друга еще со времен матча первого круга. Но куда громче в коротком флэш-интервью на телеканале "Матч Премьер" выступил защитник "Краснодара" Лукас Оласа, по словам которого футболист ЦСКА обозвал его одноклубника "гребаным негром".





Лукас Оласа защитник "Краснодара" Совершенно ужаснейший акт расизма. Так нельзя. Все должны оставаться людьми.

Вернувшись на поле, перед свистком на второй тайм футболисты вроде как утрясли обиды, но вновь не удержались от массового выяснения отношений примерно через 10 минут после стартового свистка. Вспыхнуло настолько, что разнимать толпу выбежал даже Челестини.

К тому моменту "Краснодар" уже вел в счете: на 51-й минуте сработал стандарт "быков". Эдуард Сперцян подал на дальнюю, мяч пролетел мимо всех голов и приземлился аккуратно на ногу Виктору Са – 2:1. На 59-й ЦСКА был близок к тому, чтобы отыграться, но выстрел головой Жоао Виктора полетел в перекладину. На 67-й уже Сперцян проверил на прочность каркас ворот Акинфеева своим выстрелом со штрафного, а на 68-й Мойзес получил вторую желтую за верховую борьбу не по правилам. Первую он схлопотал еще до перерыва. Плотность событий просто невероятная.



Более того, уже на 70-й минуте "Краснодар" реализовал лишнего: Батчи получил мяч в левом полуфланге метрах в 23-х от ворот и идеально положил в правый нижний от Акинфеева угол – 3:1. Получив преимущество в два мяча и на одного футболиста больше, хозяева перешли на контратакующую модель, а вот ЦСКА бросил вперед все силы, какие только есть в распоряжении Челестини.

И именно трое выскочивших со скамейки игрока взвинтили интригу в этом бешеном на события матче до предела: уже в добавленное время (а именно на 91-й минуте) Энрике Кармо навесил на дальнюю в сторону Тамерлана Мусаева, форвард скинул головой в центр вратарской, а там в абсолютном одиночестве очутился Матеус Алвес. Створ к тому моменту уже опустел, так как голкипер хозяев Станислав Агкацев перекрывал ближний угол – 3:2. Минутами ранее главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев "пихал" своим игрокам за излишнюю расслабленность, но его слова услышаны не были.

Но вот самый финальный навал у ЦСКА не получился: соперник грамотно перехватывал мячи в центре поля и за счет этого сам развил парочку суперопасных атак. Причем однотипных, с проходом и ударом в дальний вышедшего на замену Гаэтана Перрена. И если первый выстрел француза прошел далековато от створа, то вот второй пришелся в штангу. Финальный свисток подвел черту под одним из самых зрелищных поединков как минимум первой части сезона.

После игры Мурад Мусаев сказал в эфире "Матч ТВ", что очень доволен увиденным на поле.





Мурад Мусаев главный тренер "Краснодара" Мы провели лучший матч в сезоне в обороне, атаке, переходных фазах. Очень хорошая игра, порадовали наших болельщиков. И вообще 2025 год получился хорошим, ярким для нас: стали чемпионами, ушли на зиму на первом месте. Приятно закончить хороший год такой качественной игрой.

"История в подтрибунном помещении? Услышал крики, вышел, но там уже все угасло. Не хочу раздувать, нужно остыть. Вроде бы никто не подрался, просто поговорили на повышенных тонах", – отметил Мусаев.

Наставник ЦСКА Фабио Челестини в беседе с журналистами назвал битву с "Краснодаром" матчем очень высокого уровня. По его словам, команда хотела владеть мячом в первом тайме с большим преимуществом в середине поля, но задуманное в плане построения атак не получилось.





Фабио Челестини главный тренер ПФК ЦСКА Мы забили первыми, но "Краснодар" доказал, что стал чемпионом не с пустого места. Мои футболисты как всегда отдали всех себя и играли до конца даже в меньшинстве. Но сегодня нам было очень сложно. Удаление Мойзеса? Это матч за то, кто уйдет в отпуск на первом месте. Судья так решил, это не подлежит обсуждению.

Матч "Краснодара" и ЦСКА стал яркой финальной точкой первой части сезона – теперь Российская Премьер-лига вернется к нам только весной 2026 года. Главный итог на данный момент – "быки" стали "зимним чемпионом" в третий раз подряд, с 40-ка очками опередив "Зенит". Москвичи же ушли на каникулы четвертыми, отставая от первого места на 4 балла.

А вот тема с расизмом наверняка получит свое продолжение. Уже после игры Джон Кордоба заявил журналистам, что слышал оскорбительные высказывания от Родриго Вильягры, после чего призвал наказать аргентинца "по всей строгости". Вероятно, российский футбол не даст нам скучать даже на зимних каникулах, так как эта история теперь может перекочевать в высокие кабинеты.

