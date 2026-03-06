Карседо высказался о крупном поражении "Спартака" в матче с "Динамо" в Кубке России

5 марта московское "Динамо" дома разгромило столичный "Спартак" со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу. Об искрометном дерби расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 5:2 (1:1)
Голы: Нгамале, 6, 67, Рикардо, 70, Тюкавин, 73, Осипенко, 83, – Угальде, 30, Мартинс, 90+.
"Динамо": Лунев, Скопинцев (Зайдензаль, 84), Касерес, Рикардо, Осипенко, Рубенс, Бителло, Кутицкий (Маринкин, 65), Миранчук (Гладышев, 65), Нгамале (Артур Гомес, 84), Тюкавин (Сергеев, 74).
"Спартак": Максименко, Джику, Денисов, Барко (Дмитриев, 75), Саусь (Мартинс, 53), Умяров, Литвинов, Зобнин, Жедсон, Угальде (Ливай Гарсия, 75), Маркиньос.
Предупреждения: Скопинцев, 18; Тюкавин, 22; Умяров, 23; Рубенс, 45; Миранчук, 45+; Саусь, 47.
Вторая полуфинальная пара в Пути РПЛ Кубка России – не менее яростная, чем противостояние ЦСКА и "Краснодара" (3:1), которое взорвало российский футбол накануне. Причем одно из старейших дерби страны стало дебютным для двух главных тренеров в новом качестве: в межсезонье наставник "Динамо" Ролан Гусев отбросил приставку "и. о.", а испанец Хуан Карлос Карседо переехал в Москву из кипрского "Пафоса".
Оба при этом уже успешно показали себя в первом туре РПЛ после долгой зимней паузы: бело-голубые разнесли дома "Крылья Советов" 4:0, а красно-белые превзошли на выезде "Сочи" 3:2. Однако что самарцы, что южане прямо сейчас – не лакмусовая бумажка, так как пребывают в не самом лучшем состоянии. Именно дерби должно было проявить форму двух рулевых столичных топ-клубов.
В игре "Динамо" яркие нюансы уже прослеживаются, и один из них – острейшие фланги. "Крылья" были нещадно наказаны голами, которые пришли из этих зон, и "Спартак" ждала та же незавидная судьба. Антон Миранчук бросил в прорыв по левому краю Бителло, бразилец углядел на другом краю Муми Нгамале, и камерунец в касание пробил из штрафной в противоход голкиперу гостей Александру Максименко – 1:0 на 6-й минуте.
Нгамале при Гусеве – еще одно яркое преображение. Под руководством предыдущего наставника "Динамо" Валерия Карпина Муми закис, а теперь словно обрел второе дыхание, буквально разрывая бровки. Правда, что-то еще яркое ни он, ни кто-либо еще из хозяев у ворот Максименко создать до перерыва не смог. Выделить можно разве что отмененный гол после розыгрыша штрафного, но разбирать его нет смысла из-за офсайда у футболистов бело-голубых.
Тут уже проявился класс Карседо: "Спартак" плавно забрал мяч и потихоньку начал все ближе пробираться к воротам Андрея Лунева. Игра красно-белых тоже частенько сваливалась на фланги, но, как и в случае "Динамо", отсутствие гренадеров впереди не мешало создавать остроту. Однако, если хозяева разыгрывали свой гол низом, то вот гости на 30-й минуте разложили эпизод верхом: Роман Зобнин подключился слева и загрузил в штрафную, а Манфред Угальде, внезапно очутившись у линии вратарской в полном одиночестве, в упор расстрелял голкипера команды Гусева – 1:1.
При этом "Спартак" в первом тайме создал еще один супершанс: Эсекьель Барко из центрального круга вырезал гениальную передачу на ход Жедсону, но португалец не сумел пробить мимо Лунева. С такими вводными команды и убежали греться в раздевалки и слушать своих новоиспеченных наставников.
Сложно сказать, что такого Карседо наговорил своей команде, но "Спартак" во втором тайме, уж простите, был очень тусклым. В атаке перестало получаться практически все, а в обороне начался самый настоящий кошмар.
"Динамо" пользовалось этим охотно, забивая голы практически как под копирку. Причем идеально работали замены Ролана Гусева. На 67-й минуте вышедший незадолго до голевой атаки Ярослав Гладышев протащил мяч до лицевой линии и прострелил в чужого. Мяч отскочил к дебютанту основы, 17-летнему Тимофею Маринкину, который, судя по всему, хотел пробить, но вместо этого получился пас на Нгамале. Муми на линии вратарской был абсолютно один, и без проблем оформил дубль, – 2:1.
На 70-й минуте дебютный гол за "Динамо" забил новичок клуба, защитник Дэвид Рикардо. Угловой, подача Бителло, Рикардо целых два раза дали без сопротивления пробить из вратарской, и со второй попытки он сумел затолкать мяч в сетку, – 3:1.
На 73-й минуте катастрофическую ошибку у своих ворот совершил защитник Александер Джику: завозился у своей штрафной, пытался зачем-то сыграть пяткой, но потерял мяч под давлением Гладышева. Ярослав покатил фактически на пустые Константину Тюкавину, и форвард без помех ударил в створ, – 4:1!
Почти тут же пришел пятый, после дальнего удара Бителло, однако судьи увидели офсайд. Но это был лишь фальстарт: 83-я минута, угловой, идеальная подача в голову Максиму Осипенко, которого вообще никто не опекал. Защитник легко выпрыгнул и забил – 5:1! Ролан Гусев и его штаб вполне заслуженно носились в эйфории по технической зоне как сумасшедшие.
Пять легитимных мячей, два отмененных: пропустить семь за одну игру для такого клуба, как "Спартак", – самая настоящая катастрофа. А там под конец игры еще и Иван Сергеев не реализовал выход один на один.
Мини-шанс на камбэк в ответной встрече красно-белым подарил Кристофер Мартинс, который прошил Лунева ударом низом с подбора, чем сделал счет 5:2. Забавно, что в первый заход Хуана Карлоса Карседо в "Спартак" в 2012 году, когда он был в штабе Унаи Эмери, красно-белые проиграли "Динамо" 1:5, после чего весь испанский коллектив на тренерском мостике был уволен (причем Карпиным, который тогда был спортивным директором клуба). После этого красно-белые пять за игру не пропускали до нынешнего момента. Сейчас, конечно, кредит доверия у Карседо наверняка еще велик, но ледяной душ он сегодня получил.
При этом представший разобранным "Спартак" нисколько не принижает успех Ролана Гусева: 9:2 в двух первых встречах, моментальное наказание соперника за ошибки, сумасшедшие фланги и шикарная реализация голевых моментов. Многообещающий дебют специалиста, к назначению которого был определенный скепсис.
После игры главный тренер "Динамо" сказал в эфире "Матч ТВ", что рисунок матча был волнообразным, но удалось довести его до победы за счет замен.
Хуан Карлос Карседо после скверного матча своей команды сказал журналистам, что в первом тайме "Спартак" все же был лучше. Но свои шансы реализовать не удалось, а затем красно-белые, по словам специалиста, выпустили нити игры из своих рук.
Ответный полуфинальный матч команд намечен на 18 марта, и "Спартаку" надо вытащить из себя все, чтобы дерби не превратилось в пустую формальность.
Но перед этим столичные топ-клубы проведут матчи чемпионата. И в 20-м туре РПЛ, судя по всему, нас ждет невероятная битва ЦСКА и "Динамо": "армейцы" накануне практически не заметили действующего чемпиона "Краснодар", что обещает мощную оппозицию бело-голубым. Роскошное дерби состоится в Международный женский день – 8 марта.
А на следующие сутки "Спартак" попытается реабилитироваться за провал в домашней игре против тольяттинского "Акрона". И у Карседо очень мало времени на исправление ошибок.