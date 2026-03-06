Карседо высказался о крупном поражении "Спартака" в матче с "Динамо" в Кубке России

5 марта московское "Динамо" дома разгромило столичный "Спартак" со счетом 5:2 в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России по футболу. Об искрометном дерби расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Динамо" (Москва) – "Спартак" (Москва) – 5:2 (1:1)

Фото: Москва 24/ Никита Симонов

Голы: Нгамале, 6, 67, Рикардо, 70, Тюкавин, 73, Осипенко, 83, – Угальде, 30, Мартинс, 90+.

"Динамо": Лунев, Скопинцев (Зайдензаль, 84), Касерес, Рикардо, Осипенко, Рубенс, Бителло, Кутицкий (Маринкин, 65), Миранчук (Гладышев, 65), Нгамале (Артур Гомес, 84), Тюкавин (Сергеев, 74).

"Спартак": Максименко, Джику, Денисов, Барко (Дмитриев, 75), Саусь (Мартинс, 53), Умяров, Литвинов, Зобнин, Жедсон, Угальде (Ливай Гарсия, 75), Маркиньос.

Предупреждения: Скопинцев, 18; Тюкавин, 22; Умяров, 23; Рубенс, 45; Миранчук, 45+; Саусь, 47.

Вторая полуфинальная пара в Пути РПЛ Кубка России – не менее яростная, чем противостояние ЦСКА и "Краснодара" (3:1), которое взорвало российский футбол накануне. Причем одно из старейших дерби страны стало дебютным для двух главных тренеров в новом качестве: в межсезонье наставник "Динамо" Ролан Гусев отбросил приставку "и. о.", а испанец Хуан Карлос Карседо переехал в Москву из кипрского "Пафоса".

Оба при этом уже успешно показали себя в первом туре РПЛ после долгой зимней паузы: бело-голубые разнесли дома "Крылья Советов" 4:0, а красно-белые превзошли на выезде "Сочи" 3:2. Однако что самарцы, что южане прямо сейчас – не лакмусовая бумажка, так как пребывают в не самом лучшем состоянии. Именно дерби должно было проявить форму двух рулевых столичных топ-клубов.

В игре "Динамо" яркие нюансы уже прослеживаются, и один из них – острейшие фланги. "Крылья" были нещадно наказаны голами, которые пришли из этих зон, и "Спартак" ждала та же незавидная судьба. Антон Миранчук бросил в прорыв по левому краю Бителло, бразилец углядел на другом краю Муми Нгамале, и камерунец в касание пробил из штрафной в противоход голкиперу гостей Александру Максименко – 1:0 на 6-й минуте.

Нгамале при Гусеве – еще одно яркое преображение. Под руководством предыдущего наставника "Динамо" Валерия Карпина Муми закис, а теперь словно обрел второе дыхание, буквально разрывая бровки. Правда, что-то еще яркое ни он, ни кто-либо еще из хозяев у ворот Максименко создать до перерыва не смог. Выделить можно разве что отмененный гол после розыгрыша штрафного, но разбирать его нет смысла из-за офсайда у футболистов бело-голубых.

Тут уже проявился класс Карседо: "Спартак" плавно забрал мяч и потихоньку начал все ближе пробираться к воротам Андрея Лунева. Игра красно-белых тоже частенько сваливалась на фланги, но, как и в случае "Динамо", отсутствие гренадеров впереди не мешало создавать остроту. Однако, если хозяева разыгрывали свой гол низом, то вот гости на 30-й минуте разложили эпизод верхом: Роман Зобнин подключился слева и загрузил в штрафную, а Манфред Угальде, внезапно очутившись у линии вратарской в полном одиночестве, в упор расстрелял голкипера команды Гусева – 1:1.

При этом "Спартак" в первом тайме создал еще один супершанс: Эсекьель Барко из центрального круга вырезал гениальную передачу на ход Жедсону, но португалец не сумел пробить мимо Лунева. С такими вводными команды и убежали греться в раздевалки и слушать своих новоиспеченных наставников.

Сложно сказать, что такого Карседо наговорил своей команде, но "Спартак" во втором тайме, уж простите, был очень тусклым. В атаке перестало получаться практически все, а в обороне начался самый настоящий кошмар.



Фото: Москва 24/ Никита Симонов

"Динамо" пользовалось этим охотно, забивая голы практически как под копирку. Причем идеально работали замены Ролана Гусева. На 67-й минуте вышедший незадолго до голевой атаки Ярослав Гладышев протащил мяч до лицевой линии и прострелил в чужого. Мяч отскочил к дебютанту основы, 17-летнему Тимофею Маринкину, который, судя по всему, хотел пробить, но вместо этого получился пас на Нгамале. Муми на линии вратарской был абсолютно один, и без проблем оформил дубль, – 2:1.

На 70-й минуте дебютный гол за "Динамо" забил новичок клуба, защитник Дэвид Рикардо. Угловой, подача Бителло, Рикардо целых два раза дали без сопротивления пробить из вратарской, и со второй попытки он сумел затолкать мяч в сетку, – 3:1.

На 73-й минуте катастрофическую ошибку у своих ворот совершил защитник Александер Джику: завозился у своей штрафной, пытался зачем-то сыграть пяткой, но потерял мяч под давлением Гладышева. Ярослав покатил фактически на пустые Константину Тюкавину, и форвард без помех ударил в створ, – 4:1!

Почти тут же пришел пятый, после дальнего удара Бителло, однако судьи увидели офсайд. Но это был лишь фальстарт: 83-я минута, угловой, идеальная подача в голову Максиму Осипенко, которого вообще никто не опекал. Защитник легко выпрыгнул и забил – 5:1! Ролан Гусев и его штаб вполне заслуженно носились в эйфории по технической зоне как сумасшедшие.

Пять легитимных мячей, два отмененных: пропустить семь за одну игру для такого клуба, как "Спартак", – самая настоящая катастрофа. А там под конец игры еще и Иван Сергеев не реализовал выход один на один.

Мини-шанс на камбэк в ответной встрече красно-белым подарил Кристофер Мартинс, который прошил Лунева ударом низом с подбора, чем сделал счет 5:2. Забавно, что в первый заход Хуана Карлоса Карседо в "Спартак" в 2012 году, когда он был в штабе Унаи Эмери, красно-белые проиграли "Динамо" 1:5, после чего весь испанский коллектив на тренерском мостике был уволен (причем Карпиным, который тогда был спортивным директором клуба). После этого красно-белые пять за игру не пропускали до нынешнего момента. Сейчас, конечно, кредит доверия у Карседо наверняка еще велик, но ледяной душ он сегодня получил.

При этом представший разобранным "Спартак" нисколько не принижает успех Ролана Гусева: 9:2 в двух первых встречах, моментальное наказание соперника за ошибки, сумасшедшие фланги и шикарная реализация голевых моментов. Многообещающий дебют специалиста, к назначению которого был определенный скепсис.



Фото: Москва 24/ Никита Симонов

После игры главный тренер "Динамо" сказал в эфире "Матч ТВ", что рисунок матча был волнообразным, но удалось довести его до победы за счет замен.





Ролан Гусев главный тренер ФК "Динамо" (Москва) Устал ли я? Есть немного, с точки зрения эмоций. Но эта игра – уже история, есть и второй матч. Нам нужно готовиться, через несколько дней более серьезная игра. То, что забили два центральных защитника, мы работаем над стандартными положениями, есть заготовки. Хорошо, что это сегодня сработало. Плюс еще и отменили голы.

Хуан Карлос Карседо после скверного матча своей команды сказал журналистам, что в первом тайме "Спартак" все же был лучше. Но свои шансы реализовать не удалось, а затем красно-белые, по словам специалиста, выпустили нити игры из своих рук.





Хуан Карлос Карседо главный тренер ФК "Спартак" (Москва) Нет смысла искать оправдания. Да, возможно мы были немного уставшими, так как было чуть меньше времени на подготовку, но наш состав хорошо укомплектован для того, чтобы выходить и играть такие матчи. Есть ответная игра, поэтому надежда еще остается. Но сегодня никто не был на высоте.

Ответный полуфинальный матч команд намечен на 18 марта, и "Спартаку" надо вытащить из себя все, чтобы дерби не превратилось в пустую формальность.

Но перед этим столичные топ-клубы проведут матчи чемпионата. И в 20-м туре РПЛ, судя по всему, нас ждет невероятная битва ЦСКА и "Динамо": "армейцы" накануне практически не заметили действующего чемпиона "Краснодар", что обещает мощную оппозицию бело-голубым. Роскошное дерби состоится в Международный женский день – 8 марта.

А на следующие сутки "Спартак" попытается реабилитироваться за провал в домашней игре против тольяттинского "Акрона". И у Карседо очень мало времени на исправление ошибок.

