Александр Соболев объяснил свой переход из "Спартака" в "Зенит"

30 августа нападающий сборной России по футболу Александр Соболев официально перешел из московского "Спартака" в "Зенит" из Санкт-Петербурга. Причем свой прежний клуб форвард покидал со скандалом. Однако далеко не все обрадовались трансферу футболиста в Северную столицу. Острые реакции фанатов собрал спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Дайте шансик стать своим"

Впервые о возможном переходе 27-летнего нападающего Александра Соболева из "Спартака" в "Зенит", которые на футбольном поле являются заклятыми соперниками, заговорили еще в начале лета. На фоне слухов главный тренер красно-белых Деян Станкович даже отстранил нападающего от работы с командой: в новом сезоне МИР Российской Премьер-лиги он успел сыграть всего 68 минут в 1-м туре против "Оренбурга".

После того как петербургский клуб 27 августа подписал фактурного аргентинского форварда Лусиано Гонду, казалось, что тема с переходом Соболева закрыта. Однако 29-го числа председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил "Матч ТВ", что форвард все же едет на медосмотр. По информации телеграм-канала Mash, к физподготовке вопросов не возникло, а вот с ментальным состоянием были проблемы – якобы он едва не завалил переговоры с психологом. Всему виной нездоровая обстановка в последние месяцы, утверждает источник.

Уже 30 августа сделка все же была закрыта, в результате которой "Зенит", по информации СМИ, заплатил "Спартаку" 10 миллионов евро. Соболева представили публике неожиданно на презентации хоккейного клуба СКА: причем сначала ему вручили джерси "армейцев", а уже потом сине-бело-голубую футболку с номером 7. После перехода Соболев обратился к болельщикам, которые, мягко говоря, очень холодно принимают новичков из "Спартака".



Александр Соболев нападающий футбольного клуба "Зенит" Я все прекрасно понимаю. Я понимаю вас. У большинства из вас ко мне негативное отношение, это понятно. Я не прошу вас поддержать меня, я прошу просто дать мне шанс. Даже не шанс, а маленький шансик стать своим. От себя обещаю, что своей игрой, своей самоотдачей, своим отношением к клубу, к болельщикам и к городу я постараюсь этим шансом воспользоваться. "Зенит" – чемпион!

Также Соболев опубликовал в своем телеграм-канале обращение к болельщикам "Спартака".

"Мне нужны новые вызовы и новый импульс в карьере. Мы обсуждали с руководством мое возможное продолжение карьеры в "Спартаке", но я выбрал идти дальше. Благодарен "Спартаку" за все эти годы. Рад, что смог принести пользу в разные периоды. Спасибо болельщикам за их поддержку даже в сложные времена. Спасибо за все!" – написал Соболев.

За "Спартак" нападающий играл с января 2020 года, и за это время успел провести 148 матчей, в которых отличился 58 раз и 32 раза ассистировал партнерам. Также воспитанник барнаульского футбола выступал за томскую "Томь", самарские "Крылья Советов" и красноярский "Енисей". Кроме того, в активе нападающего 15 матчей за сборную России, в которых он забил 6 голов и сделал 3 передачи.

"Темное время подлости"

Фото: РИА Новости/Александр Нестеров

После трансфера в Сети болельщики обеих команд моментально припомнили Александру Соболеву его интервью "Российской газете" от ноября 2022 года, когда он назвал себя "спартаковцем до мозга костей". В том числе по этой причине многие поклонники красно-белых крайне негативно восприняли переход форварда к принципиальному сопернику.

"Как игрок очень неплохой для нашей лиги, когда действительно хочет играть и приносить пользу. Но как человек... <…> Не ожидал от тебя, получается, иуда ты, Саша. Спасибо за все, но удачи желать не буду", – написал болельщик красно-белых Сергей.

Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой заявил в эфире спортивного радио "Движение", что нападающий сборной России пошел на такой шаг только из-за денег.





Александр Мостовой бывший полузащитник московского "Спартака" Осуждать Соболева смысла нет. Сейчас в футболе, да и в жизни, деньги на первом месте. Деньги, деньги и еще раз деньги! "За деньги – да", как говорится в песне.

При этом нашлись и болельщики красно-белых, кто вообще не понимает негатив в сторону Соболева.

"Он не воспитанник "Спартака", поэтому его переход – абсолютно нормальное явление. Поливать его грязью не вижу смысла. Удачи, но не со "Спартаком", – отметил Вячеслав.

Среди болельщиков "Зенита" тоже неоднозначное мнение по поводу звездного новичка. К примеру, с резким заявлением в адрес руководства клуба выступило фанатское объединение сине-бело-голубых "Ландскрона".



из заявления фанатского объединения "Ландскрона" "Зенит" – это намного большее, чем трансферная политика или другие решения клуба. "Зенит" – это наша любовь, это наши мечты и имя, которые, без сомнения, останутся, когда пройдет темное время подлости. Все эти люди однажды уйдут, как это делали и те, кто был до них.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Однако давний болельщик сине-бело-голубых Михаил Боярский рассказал "Спорт-Экспрессу", что считает Соболева "замечательным голеадором", который "проверен временем".

"То, что он играл в "Спартаке", не помешает. Так уже было много раз, из "Спартака" в "Зенит" переходило несколько игроков. Так что думаю, что команда примет его с удовольствием, потому что Александр зарекомендовал себя как отличный голеадор", – высказался народный артист России.

Болельщики клубов сравнили обстановку вокруг Соболева с переходом из "Спартака" в "Зенит" нападающего Артема Дзюбы в феврале 2015 года. И отметили, что, несмотря на выигранные на берегах Невы титулы и бомбардирские подвиги, для многих он так и не стал до конца своим.

Путь Соболева в новом клубе может начаться сразу же с топ-матча против ЦСКА, который пройдет в Москве 14 сентября. А вот как его встретит петербургская публика на своем стадионе, мы должны узнать 17 сентября – "Зенит" сыграет против казанского "Рубина" в Кубке России.

Но уже сейчас, с учетом серьезного негатива со стороны многих фанатов, можно предположить, что дорога к их сердцу будет для Александра непростой.