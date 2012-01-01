Станкович – о ничьей с "Зенитом": принимаем результат таким, какой он есть

24 августа "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграл вничью с московским "Спартаком" в матче 6-го тура МИР Российской Премьер-лиги – дерби двух столиц завершилось со счетом 0:0. Чего не хватило в матче, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва) – 0:0

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

"Зенит": Латышонок, Волков (Алип, 46), Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо (Горшков, 83), Педро (Мантуан, 90), Мостовой (Ерохин, 46), Кассьерра (Сергеев, 90).

"Спартак": Максименко, Рябчук (Хлусевич, 46), Бабич, Литвинов, Денисов (Чернов, 70), Умяров (Пруцев, 70), Мартинс (Зобнин, 39), Барко, Медина (Маркиньос, 78), Бонгонда, Угальде.

Предупреждения: Мартинс, 12; Медина, 34; Умяров, 36; Денисов, 65, Дуглас Сантос, 90+.

Удаления: Эракович, 62.

К очередному дерби двух столиц "Зенит" вновь подходил в ранге лидера турнирной таблицы РПЛ. Однако в предыдущем, 5-м по счету туре петербуржцы впервые допустили осечку, сыграв выездную ничью против "Химок" (1:1). Но кроме потерянных очков, команда Сергея Семака еще и не досчиталась одного из лидеров – Максима Глушенкова, который от удара мячом получил перелом лучевой кости правой руки.

При этом председатель правления "Зенита" Александр Медведев задолго до матча попытался спутать все карты, назвав помимо Глушенкова еще целый ворох футболистов, которые из-за травм вроде как не смогут помочь команде против "Спартака". В этом списке он упомянул Вендела и Педро, однако в конечном итоге оба появились на поле с первых минут.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Что же до "Спартака", красно-белые под руководством Деяна Станковича постепенно начинают обретать свое новое лицо. После провального стартового матча нового сезона против "Оренбурга" (0:2) "гладиаторы" идут практически без огрехов, а в последних играх еще и оставляют свои ворота сухими.

Удалось Александру Максименко отыграть на ноль и в этот раз, однако, в первую очередь, это заслуга игроков в поле – у вратаря красно-белых практически не было работы. "Спартак" в первом тайме здорово запрессинговал оппонента и не дал практически ничего создать впереди. "Спартак" тоже не сказать, что создал россыпь моментов, однако голкипер петербуржцев Евгений Латышонок вступал в игру гораздо чаще Максименко.

После неудачного первого тайма Семак пошел на перестройку, которая дала игре "Зенита" совсем иное качество: пошли шансы и полушансы, гораздо быстрее начал ходить мяч. Плюс прессинг красно-белых потихоньку начал сходить на нет, что дало хозяевам больше свободы.

Но на 62-й минуте игру перевернул Хесус Медина, который дважды заставил сфолить на себе Страхиню Эраковича, и оба раза – на желтые карточки. За вторую он покинул поле, после чего случился, пожалуй, один из самых ярких эпизодов матча: проходя мимо Станковича, главный "Спартака" обнял и поцеловал Эраковича, с которым успел плотно поработать в Сербии.



Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Последние минут 20 гости мощно штурмовали ворота Латышонка. Особенно хорош был Эсекьель Барко, который здорово и раздавал передачи, и завершал атаки самостоятельно. Однако голкипер "Зенита" с помощью партнеров с трудом, но все же смог отразить все угрозы.

Итоговые 0:0 вряд ли станут украшением истории противостояния команд. Причем это уже третьи подряд "баранки" в играх этих команд в Санкт-Петербурге. Плюс ко всему продлилась скверная серия "Спартака", который не побеждает в Северной столице уже больше 12 лет. Однако Станкович совершенно точно может записать этот матч себе в актив: столько проблем "Зениту" в одном конкретном матче не создавали давно.





Деян Станкович главный тренер московского "Спартака" Когда речь идет о самом большом дерби страны, его исход могут определить любые детали – даже самые маленькие. Мы хотели играть агрессивно, и я более чем доволен своими ребятами. Да, мы почти полчаса были в большинстве, но нужно понимать, что против нас был сильный соперник. Принимаем результат таким, какой он есть.

Сергей Семак же после матча признал, что "Зенит" показал не самую лучшую игру. При этом отметил, что травмы, которых у сине-бело-голубых немало, разбалансировали состав.





Сергей Семак главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Думаю, результат справедлив: обе команды не наиграли на победу. Были моменты и у нас, и у "Спартака". Команда, которая сегодня победила бы, сделала бы это не без доли удачи или везения.

По итогам субботних матчей 6-го тура "Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу. Однако уже 25 августа петербуржцев могут сместить с трона "Динамо" и "Локомотив", если сумеют обыграть у себя дома "Краснодар" и "Ростов" соответственно. "Спартак" же пока находится на четвертой строчке, но и москвичи в воскресенье рискуют спуститься чуть ниже.

Но если команда Станковича продолжит в том же духе, мощная чемпионская гонка нам обеспечена.

