Галактионов – о победе над ЦСКА: все ребята перебиты в кровь, но мы добились результата

18 августа ЦСКА в столичном дерби дома уступил "Локомотиву" в 5-м туре Мир Российской Премьер-лиги. Единственный мяч в самой концовке забил воспитанник "армейцев" Наир Тикнизян, который в последние годы выступает за "железнодорожников". Причем голевым стал первый же удар красно-зеленых в створ ворот. Почему хозяева упустили игру, в которой все складывалось в их пользу, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 0:1 (0:0)
Голы: Тикнизян, 90.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой (Лукин, 87), Гайич (Келлвен, 87), Зделар, Обляков, Файзуллаев (Жемалетдинов, 87), Давила (Яковлев, 90+), Мусаев (Койта, 73).
"Локомотив": Лантратов, Ненахов (Тикнизян, 76), Ньямси, Морозов, Сильянов, Баринов (Тимофеев, 66), Карпукас (Сарвели, 76), Самошников, Батраков, Пиняев (Раков, 61), Воробьев (Сулейманов, 76).
Предупреждения: Гайич, 23; Мусаев, 28; Морозов, 30; Карпукас, 38, Раков, 88.
Второе в новом сезоне РПЛ столичное дерби – история пересечений судеб. Впервые после назначения в ЦСКА главный тренер Марко Николич сыграл против своей бывшей команды. Кроме того, в составах соперников немало футболистов, выступавших ранее за противоположную сторону. К примеру, у "Локо" это защитник Наир Тикнизян, а у красно-синих – полузащитники Максим Мухин и Рифат Жемалетдинов.
Роднил соперников и тот факт, что и те, и другие переживают трансформацию. У ЦСКА это связано с приходом нового главного тренера, а у "Локо" – с оттоком сразу нескольких лидеров. Но пока по результатам более успешно перестройка проходит в Черкизово, а не на 3-й Песчаной улице. Как итог, после четырех туров команда Михаила Галактионова шла вплотную к лидирующей группе, опережая соперника на два очка – 9 против 7 у красно-синих.
Однако по первому тайму казалось, что этот статус-кво будет непременно нарушен: ЦСКА как придавил оппонента в дебюте, так и не дал ему жизни до самого перерыва. "Армейцы" разрывали фланги, неплохо комбинировали через центр, переигрывали соперника в воздухе на стандартах. Как результат, пара чуть неточных замыканий подач с угловых в исполнении Виллиана Роши, героически вернувшегося в строй после тяжелого стыка в игре против "Краснодара", и два убойных удара Виктора Давилы, первый из которых на пару потащили Илья Лантратов и штанга, а второй пролетел чуть выше перекладины. И это – не считая острых подходов, которые смогли нейтрализовать защитники "Локо".
В обороне же хозяева не дали разбежаться быстрым флангам в лице Сергея Пиняева и Ильи Самошникова, плюс закрыли одного из главных героев начала сезона, мчащегося в лидерах по системе гол + пас 19-летнего Алексея Батракова. Эти обстоятельства не позволили гостям хотя бы раз серьезно потревожить Игоря Акинфеева до перерыва.
При этом второй тайм по событийности сильно уступил первому – разве что крови и болезненных столкновений стало больше. Тренерскому штабу "Локо" пришлось даже досрочно снять с игры лидера и капитана Дмитрия Баринова, получившего в стыке устрашающую гематому под глазом. ЦСКА угрожал воротам Лантратова уже не так серьезно, да и гости до поры безуспешно пытались разорвать защитную оболочку красно-синих.
Однако Галактионов сумел найти на скамейке резервы, которые реально усилили игру "Локо" в концовке. В первую очередь, это касается блока замен на 76 минуте, когда на поле вышли Владислав Сарвели и Наир Тикнизян. Чем ближе был финальный свисток, тем сильнее красно-зеленые вдавливали соперника к своим воротам, а "армейцы" на этом фоне начали совершать уйму ошибок при выходе из обороны в атаку. Однако до реальных угроз все никак не доходило – до 90-й минуты.
Батраков перехватил верховой мяч в центре и головой отдал на Сарвели, Владислав сделал пас между ног Роши на левый фланг на Тикнизяна, и Наир сумел попасть в дальний угол – 1:0 в пользу гостей. "Локо" забил в 22-м матче подряд, тем самым повторив свою рекордную серию в чемпионате России. Причем сделал это первым и единственным в матче ударом в створ.
И любопытно, что где сработали замены Галактионова, там не сыграли перестановки Николича: автора забитого мяча не сумели накрыть Келлвен и Матвей Лукин, которые за пару минут до этого поменяли Милана Гайича и Даниила Кругового. Как скажет тренер на пресс-конференции, идея была в том, чтобы освежить фланги и усилить атакующий потенциал, однако план не дал желаемого результата.
В целом же Николич подчеркнул в разговоре с журналистами, что его команда совершенно точно не заслуживала поражения. При этом тренеру напомнили про болезнь ЦСКА последних сезонов – команда очень часто пропускает именно в концовке. По мнению Николича, проблема кроется где-то глубинах подсознания футболистов.
Галактионов же после матча признал, что в первом тайме выход из обороны в атаку прихрамывал. Однако перестановки во второй половине стали переломным решением для исхода всего поединка, отметил главный тренер победителей.
Благодаря победе "Локо" теперь делит второе-третье место с "Динамо", лишь на один балл отставая от лидирующего "Зенита", который в 4-м туре впервые в сезоне потерял очки в игре против "Химок" (1:1). ЦСКА же постепенно оседает в середине таблицы, уступая первому месту уже шесть баллов.