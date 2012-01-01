Галактионов – о победе над ЦСКА: все ребята перебиты в кровь, но мы добились результата

18 августа ЦСКА в столичном дерби дома уступил "Локомотиву" в 5-м туре Мир Российской Премьер-лиги. Единственный мяч в самой концовке забил воспитанник "армейцев" Наир Тикнизян, который в последние годы выступает за "железнодорожников". Причем голевым стал первый же удар красно-зеленых в створ ворот. Почему хозяева упустили игру, в которой все складывалось в их пользу, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Москва) – 0:1 (0:0)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Голы: Тикнизян, 90.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой (Лукин, 87), Гайич (Келлвен, 87), Зделар, Обляков, Файзуллаев (Жемалетдинов, 87), Давила (Яковлев, 90+), Мусаев (Койта, 73).

"Локомотив": Лантратов, Ненахов (Тикнизян, 76), Ньямси, Морозов, Сильянов, Баринов (Тимофеев, 66), Карпукас (Сарвели, 76), Самошников, Батраков, Пиняев (Раков, 61), Воробьев (Сулейманов, 76).

Предупреждения: Гайич, 23; Мусаев, 28; Морозов, 30; Карпукас, 38, Раков, 88.

Второе в новом сезоне РПЛ столичное дерби – история пересечений судеб. Впервые после назначения в ЦСКА главный тренер Марко Николич сыграл против своей бывшей команды. Кроме того, в составах соперников немало футболистов, выступавших ранее за противоположную сторону. К примеру, у "Локо" это защитник Наир Тикнизян, а у красно-синих – полузащитники Максим Мухин и Рифат Жемалетдинов.

Роднил соперников и тот факт, что и те, и другие переживают трансформацию. У ЦСКА это связано с приходом нового главного тренера, а у "Локо" – с оттоком сразу нескольких лидеров. Но пока по результатам более успешно перестройка проходит в Черкизово, а не на 3-й Песчаной улице. Как итог, после четырех туров команда Михаила Галактионова шла вплотную к лидирующей группе, опережая соперника на два очка – 9 против 7 у красно-синих.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Однако по первому тайму казалось, что этот статус-кво будет непременно нарушен: ЦСКА как придавил оппонента в дебюте, так и не дал ему жизни до самого перерыва. "Армейцы" разрывали фланги, неплохо комбинировали через центр, переигрывали соперника в воздухе на стандартах. Как результат, пара чуть неточных замыканий подач с угловых в исполнении Виллиана Роши, героически вернувшегося в строй после тяжелого стыка в игре против "Краснодара", и два убойных удара Виктора Давилы, первый из которых на пару потащили Илья Лантратов и штанга, а второй пролетел чуть выше перекладины. И это – не считая острых подходов, которые смогли нейтрализовать защитники "Локо".

В обороне же хозяева не дали разбежаться быстрым флангам в лице Сергея Пиняева и Ильи Самошникова, плюс закрыли одного из главных героев начала сезона, мчащегося в лидерах по системе гол + пас 19-летнего Алексея Батракова. Эти обстоятельства не позволили гостям хотя бы раз серьезно потревожить Игоря Акинфеева до перерыва.

При этом второй тайм по событийности сильно уступил первому – разве что крови и болезненных столкновений стало больше. Тренерскому штабу "Локо" пришлось даже досрочно снять с игры лидера и капитана Дмитрия Баринова, получившего в стыке устрашающую гематому под глазом. ЦСКА угрожал воротам Лантратова уже не так серьезно, да и гости до поры безуспешно пытались разорвать защитную оболочку красно-синих.

Однако Галактионов сумел найти на скамейке резервы, которые реально усилили игру "Локо" в концовке. В первую очередь, это касается блока замен на 76 минуте, когда на поле вышли Владислав Сарвели и Наир Тикнизян. Чем ближе был финальный свисток, тем сильнее красно-зеленые вдавливали соперника к своим воротам, а "армейцы" на этом фоне начали совершать уйму ошибок при выходе из обороны в атаку. Однако до реальных угроз все никак не доходило – до 90-й минуты.

Батраков перехватил верховой мяч в центре и головой отдал на Сарвели, Владислав сделал пас между ног Роши на левый фланг на Тикнизяна, и Наир сумел попасть в дальний угол – 1:0 в пользу гостей. "Локо" забил в 22-м матче подряд, тем самым повторив свою рекордную серию в чемпионате России. Причем сделал это первым и единственным в матче ударом в створ.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

И любопытно, что где сработали замены Галактионова, там не сыграли перестановки Николича: автора забитого мяча не сумели накрыть Келлвен и Матвей Лукин, которые за пару минут до этого поменяли Милана Гайича и Даниила Кругового. Как скажет тренер на пресс-конференции, идея была в том, чтобы освежить фланги и усилить атакующий потенциал, однако план не дал желаемого результата.

В целом же Николич подчеркнул в разговоре с журналистами, что его команда совершенно точно не заслуживала поражения. При этом тренеру напомнили про болезнь ЦСКА последних сезонов – команда очень часто пропускает именно в концовке. По мнению Николича, проблема кроется где-то глубинах подсознания футболистов.





Марко Николич главный тренер ЦСКА Всю игру все получается, полный контроль, а в конце футболисты теряют позиции, хаос на поле начинается. Почему так? Мне это непонятно, и над этим надо работать. Видимо, это какая-то психологическая проблема.

Галактионов же после матча признал, что в первом тайме выход из обороны в атаку прихрамывал. Однако перестановки во второй половине стали переломным решением для исхода всего поединка, отметил главный тренер победителей.





Михаил Галактионов главный тренер "Локомотива" Мы вовремя освежили игру, все замены сработали, свой хороший момент нашли в контратаке. Все ребята перебиты в кровь: у Баринова разбито лицо, у Сулейманова голова. Ребята бились очень достойно. Это дерби, и мы добились положительного результата.

Благодаря победе "Локо" теперь делит второе-третье место с "Динамо", лишь на один балл отставая от лидирующего "Зенита", который в 4-м туре впервые в сезоне потерял очки в игре против "Химок" (1:1). ЦСКА же постепенно оседает в середине таблицы, уступая первому месту уже шесть баллов.

