Личка – о матче со "Спартаком": по ходу матча играли все хуже и хуже

31 июля состоялись центральные матчи первого тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу: "Спартак" в столичном дерби разобрался с "Динамо", а ЦСКА на выезде уступил "Краснодару". Однако стилистически это были две принципиально разные игры. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва) – 3:0 (1:0)

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Голы: Угальде, 37; Медина, 68 (пенальти); Маслов, 75.

"Спартак": Селихов, Денисов, Бабич (Чернов, 46), Рябчук, Литвинов, Мартинс (Игнатов, 69), Пруцев, Зорин (Маслов, 69), Зиньковский (Барко, 80), Медина, Угальде (Мелешин, 69).

"Динамо": Лещук, Скопинцев, Лепский (Майсторович, 46), Бессмертный, Кутицкий, Гагнидзе (Бителло, 60), Чавес (Смелов, 70), Окишор (Нгамале, 46), Фомин, Макаров (Гладышев, 46), Тюкавин.

Предупреждения: Лепский, 40; Кутицкий, 50; Селихов, 64; Нгамале, 67; Маслов 90+; Майсторович, 90+.

"Спартак" образца нового главного тренера Деяна Станковича до дерби вызывал противоречивые чувства: с одной стороны, провальный выезд к "Оренбургу" в первом туре РПЛ (0:2), с другой — вполне уверенная победа на поле подмосковных "Химок" (3:1) во втором. А вот "Динамо" Марцела Лички в первых турах чемпионата осечек не допускало – две домашние победы над воронежским "Факелом" и столичным "Локомотивом" с одинаковым счетом 3:1.

В Кубке красно-белые и бело-голубые попали в группу А с "Крыльями Советов" и махачкалинским "Динамо". На очное дерби тренеры выставили смешанные составы с большой группой молодежи, и в несыгранных сочетаниях вместо созидания поначалу творился хаос. Но в первые минуты в этой каше лучше смотрелись бело-голубые.

Дмитрий Скопинцев создал момент для 17-летнего полузащитника Виктора Окишора, но его удар в дальний угол заблокировал Срджан Бабич. Затем молодой хавбек перехватил пас Александра Селихова и нашел передачей Константина Тюкавина, но и здесь мяч из ворот вынес сербский защитник красно-белых. И тут же разыгранный угловой закончился шикарным дальним выстрелом Луки Гагнидзе, однако оформить шедевр второй матч подряд у грузина не получилось.



Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Но выиграв дебют, "Динамо" просело, и у ворот Игоря Лещука становилось все жарче. Пока наконец голкипер бело-голубых на 37-й минуте не обжегся о дальний удар Даниила Зорина. Мяч вратарь отбил на ногу Манфреду Угальде, и костариканец, который игры с "Химками" все никак не мог отличиться, оформил второй гол в двух встречах подряд.

В перерыве Личка решился на тройную замену, а потом и выпустил на подмогу Бителло, но "Динамо" не ожило. Да еще и Александр Кутицкий сбил в штрафной Хесуса Медину – парагваец с пенальти попал точно в девятку. А на 75-й счет до разгромного довел Павел Маслов, удачно подставив ногу под прострел Антона Зиньковского – 3:0.

"По ходу матча мы играли хуже и хуже. Когда счет стал 0:2, думаю, судьба игры уже была предрешена. Соперник успокоился и просто хорошо играл в футбол. Нам же было тяжело", – дал Личка резюме своей команде после матча.

Станкович же на пресс-конференции поблагодарил игроков и отметил, что впечатление от футбола не испортила даже погода.

"Хочу поздравить всех своих ребят, они провели отличный матч с высоким уровнем интенсивности. Дождливая погода? Когда я пришел, мне сказали, что дождь – это "спартаковская" погода", – сказал Станкович.

После первого тура "Спартак" возглавил группу А, а "Динамо" замкнуло ее. "Крылья" и "Динамо" махачкалинское проведут свой матч вечером 1 августа.

"Краснодар" – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)

Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

Голы: Ленини, 52.

"Краснодар": Агкацев, Кайо, Эктов (Петров, 62), Арутюнян, Кастаньо (Сперцян, 62), Ленини, Козлов (Черников, 78), Батчи, Кордоба (Смолов, 69), Олусегун, Мозес (Оласа, 62).

ЦСКА: Тороп, Роша, Лукин, Агапов (Келлвен, 66), Мойзес, Гайич, Бистрович, Кисляк (Обляков, 66), Глебов (Мусаев, 66), Койта (Гайч, 83), Давила (Жемалетдинов, 75).

Предупреждения: Мойзес, 17; Бистрович, 30; Роша, 38; Батчи 55; Оласа, 90+.

"Быки" и армейцы в Кубке России очутились в группе C вместе с "Ахматом" и "Пари НН". "Краснодар" Мурада Мусаева — одна из самых критикуемых команд старта сезона: полный провал в Суперкубке и две довольно посредственные ничьи с "Ахматом" (1:1) и махачкалинским "Динамо" (0:0) стали неприятным сюрпризом от серебряного призера прошлого сезона РПЛ. ЦСКА же при новом главном тренере Марко Николиче был в схожем положении после сонной ничьей с "Ростовом" в первом туре чемпионата (0:0), однако после разгрома "Пари НН" (3:0) во втором тональность немного поменялась.

Какой же ЦСКА настоящий, стало ясно по игре на российском юге. Сербский специалист еще во время работы в "Локомотиве" дал понять, что пляшет от защиты, а тут еще и "Краснодар" врубил турбо-режим с первых же минут. Обороняясь низким блоком, красно-синие пытались изредка выбраться в контратаку, но в первом тайме ни один из немногочисленных набегов не закончился хоть чем-то опасным для голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева.

У южан же была другая проблема: перевес во владении огромный, а вот реализация хромает. Да еще и гол Джона Кордобы отменили из-за офсайда у его одноклубника Александра Эктова. Не шибко изменилась картина и во втором тайме, за одним лишь жирным НО – "быкам" удалось забить чисто. На 52-й минуте мяч после выноса из штрафной подобрал Мозес и кивком головы отдав пас под удар Кевину Ленини. Удар полузащитника вышел сильным и предельно точным – 1:0.



Фото: ТАСС/Степан Ноздрев

Пропущенный гол разбудил в армейцах ярость, и те полетели на ворота Агкацева так, как не бежали туда весь матч. Добавили качества и замены молодых футболистов на более опытных исполнителей. Но град моментов не организовали ни игравшие с первых минут сочетания в атаке, ни вышедшие по ходу встречи. Лишь раз гол был очень близок: на 73-й минуте чилиец Виктор Давила исхитрился пробить в борьбе с защитником точно в угол, но после видеопросмотра мяч отменили из-за офсайда. В итоге Мурад Мусаев сумел-таки добыть первую победу в новом сезоне.

"Увидели сегодня яркую игру, командный футбол, хорошо получалось контролировать мяч, создавали моменты. Думаю, что заслуженно повели в счете. В концовке немного упустили инициативу, соперник пошел большими силами вперед. У нас были хорошие возможности для быстрых атак, к сожалению, не получилось поймать соперника и забить второй мяч", – сказал Мусаев после игры.

Понравилась игра и Марко Николичу, даже несмотря на поражение – особенно ее часть после перерыва.

"Во втором тайме после замен команда начала играть по-другому, и это уже было похоже на нашу игру. Футболисты давили и создавали моменты. К сожалению, забить так и не получилось", – отметил сербский специалист.

Теперь во главе группы C "Краснодар" и "Ахмат", который в параллельном матче разгромил дома "Пари НН" 4:1. Нижегородцы и ЦСКА после первого тура осели в подвале квартета.

