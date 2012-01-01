Тренер Игнатьев – о Миранчуке в "Атланте": на его месте я бы остался в Европе

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук перешел из итальянской "Аталанты" в клуб "Атланта Юнайтед" из США. Теперь он будет выступать в одной лиге с такими звездами, как Лионель Месси, Луис Суарес и Оливье Жиру. Что о громком трансфере думают футбольные специалисты, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Американ бой

Контракт Алексея Миранчука с "Атлантой Юнайтед" рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на сезон. По данным СМИ, прежний клуб 28-летнего российского полузащитника "Аталанта" получил 12 миллионов евро и еще три ему полагается в качестве бонусов. Таким образом, трансфер Алексея стал самым дорогим в истории МЛС (MLS).



В "Аталанте" Миранчук выступал с 2020 года после перехода из "Локомотива". Алексей провел за клуб 98 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 19 голевых передач, а в прошлом сезоне вместе с командой стал победителем Лиги Европы. При этом многие матчи по решению главного тренера Джан Пьера Гасперини Алексей начинал в запасе. Кроме того, в сезоне-2022/2023 "Аталанта" отдавала Миранчука в аренду в "Торино". За этот клуб полузащитник отличился четырежды и шесть раз ассистировал партнерам.









Карлос Боканегра вице-президент и технический директор "Атланты Юнайтед" Мы рады подписать контракт с игроком уровня Алексея, который выступал в одной из лучших европейских лиг. Это атакующий игрок, который отлично создает моменты и способен забивать голы. <...> Мы рады добавить в состав игрока с его опытом и менталитетом победителя, с нетерпением ждем возможности приветствовать его в "Атланте".

В соцсетях "Атланта" анонсировала переход Алексея коротким роликом с Кубком Лиги Европы, который Миранчук выиграл с бергамасками в прошлом сезоне. На его фоне черно-синие тона итальянской команды меняются на красно-черные американской.

"Те же полоски, только цвета разные", – гласит подпись к ролику.

Кроме того, "Юнайтед" опубликовали нарезку ярких моментов карьеры Алексея в России и Италии.

"Гипнотизирующий. Маэстро. Миранчук", – озаглавила видео медиаслужба.



В аккаунтах "Атланты" многие болельщики не скрывали воодушевление от подписания россиянина. А на официальном сайте фанатов уже учат правильно произносить имя новичка – Ah-LEX-see-ay Meer-ON-chouk. В соцсетях "Аталанты" же болельщики тепло прощаются с россиянином и благодарят за красивую игру. В комментарии даже зашел полузащитник черно-синих и сборной Нидерландов Мартен де Рон, который оставил лишь два символа – сердечко и грустный смайлик.

В американскую лигу уже переехали такие звезды, как Лионель Месси, Луис Суарес, Оливье Жиру и Жорди Альба. Кроме того, в 2026 году США вместе с Канадой и Мексикой примут чемпионат мира по футболу, благодаря чему футбол в Штатах серьезно прогрессирует. Агент игрока Вадим Шпинев в беседе с "Чемпионатом" подчеркивал: предложение "Атланты" "финансово будоражит".





Вадим Шпинев агент Алексея Миранчука МЛС – лига, которая сейчас сильно развивается. Инвестиции туда будут продолжать вкачиваться. Помимо всего прочего, Алексею предложены такие личные условия, что он войдет в пятерку самых высокооплачиваемых игроков МЛС.

Возможность остаться в Серии А тоже была, но предложения из Италии уступали как в финансовом, так и в спортивном плане, рассказал Шпинев.



"Атланта Юнайтед" основана в 2014 году, а в 2018-м стала чемпионом МЛС. Свои матчи клуб проводит на арене "Мерседес-Бенц Стэдиум", и на каждую игру приходит в среднем по 45 тысяч зрителей. Однако на некоторые встречи собиралось и более 70 тысяч. Владеет командой сооснователь одной из крупнейших сетей по продаже стройматериалов в мире Артур Блэнк. До прихода Миранчука в команду общая трансферная стоимость игроков "Атланты" составляла чуть менее 24 миллионов евро. Так как очередной чемпионат МЛС начался еще в феврале, "Юнайтед" уже провел 25 игр, в которых набрал 28 очков и занимает девятое место в Восточной конференции. При этом в плей-офф выходит только восемь клубов. Первый матч в МЛС Алексей может провести 24 августа против "ЛА Гэлакси".



"Зря он туда идет"

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с Москвой 24 признался, что на месте Алексея Миранчука все же попытался остаться в Европе, где уровень футбола выше американского.





Борис Игнатьев экс-главный тренер сборной России по футболу Я абстрагируюсь и говорю себе – зря он туда идет. Если не касаться финансовой стороны и говорить чисто о футболе, Алексею рановато ехать туда. Многие скажут, что Месси сейчас играет в США. Но он приехал туда на закате.

"Я исхожу из спортивных дел. С точки зрения роста, проявления своих возможностей, конечно, Миранчуку лучше бы оказаться в клубе одного из топ-5 европейских чемпионатов", – сказал Игнатьев.

При этом эксперт не понимает, почему россиянин в конечном итоге не устроил главного тренера "Аталанты", который давал ему совсем немного игрового времени.

"В тех матчах, которые я смотрел, Миранчук выходил и менял картину. Такие вещи может делать только игрок с определенными умениями и возможностями. Возможно, у Гасперини завышенные требования, а Алексей их не выполнял – тогда другое дело. Но я как болельщик всегда находил в его игре вещи, которые позволяли создать голевой момент, поучаствовать в развитии атаки или забить самому", – подчеркнул Игнатьев.



В свою очередь, экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой в беседе с Москвой 24 поддержал переезд Миранчука в США. Как минимум с точки зрения денежной составляющей этого трансфера.





Александр Мостовой экс-полузащитник сборной России по футболу Думаю, если Алексей соглашается на переход, для него это удачный выбор. В любом виде спорта сейчас на первом месте финансовое благополучие. Думаю, в Италии у него и так был неплохой контракт, а в США он даже будет лучше. Поэтому, наверное, он и соглашается на переезд.

"Не зря же футболисты сейчас едут в Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ. Ясно, что многие игроки туда отправляются в 35–36, а Миранчуку всего 28. Но есть и примеры, когда и молодые ребята уезжают. Тебе дают, условно, в 10 раз больше при нынешней жизни, когда непонятно, что будет завтра или через месяц", – подчеркнул Мостовой.

При этом эксперт не стал делать прогноз, сможет ли Алексей стать главной звездой "Атланты" – на этот вопрос ответит только его статистика в новом клубе. В любом случае, по словам Мостового, Миранчук в любой момент сможет получить хороший контракт на родине, если захочет этого в будущем. Но пока экс-футболист сборной России поддержал его попытки пробовать себя за рубежом.