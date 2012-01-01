Личка – о поражении от "Зенита": должны были забирать минимум одно очко

10 августа состоялись сразу два топ-матча 4-го тура Мир Российской Премьер-лиги: "Зенит" дома принимал московское "Динамо", а ЦСКА отправился в гости к "Краснодару". В итоге ни тот, ни другой столичный клуб не смог добыть хотя бы одно очко. Почему так произошло, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Москва) – 1:0 (0:0)

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Голы: Глушенков, 55.

"Зенит": Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Караваев, Барриос, Вендел (Артур, 52), Клаудиньо (Ерохин, 89), Педро (Изидор, 73), Глушенков (Горшков, 89), Кассьерра (Мантуан, 73).

"Динамо": Лунев, Бальбуэна, Даса, Майсторович, Фомин (Маричаль, 88), Лаксальт, Чавес (Скопинцев, 73), Бителло, Тюкавин, Гладышев (Карраскаль, 46), Нгамале.

Предупреждения: Карраскаль, 47; Глушенков, 57; Нгамале, 62; Клаудиньо, 69; Барриос, 87; Даса, 89.

Встреча команд, которые к 4-му туру набрали девять очков из девяти возможных. "Зенит" свой отрезок проводит максимально мощно, разбив в РПЛ предыдущих оппонентов с общим счетом 13:0. А с учетом побед в Суперкубке и первом туре Пути РПЛ Кубка России, команда Сергея Семака смотрелась неуязвимой. Но в отличие от "Динамо", у петербуржцев полный боекомплект футболистов, плюс в подмогу подъехали солидные трансферы. Один из новичков – нападающий Максим Глушенков – так вообще наклепал под десяток результативных действий. А вот команда Марцела Лички до поры не могла рассчитывать на целую группу лидеров и обстреливала молодежь, однако все равно набрала в РПЛ максимум очков.

При этом у "Динамо" игроки основы постепенно возвращаются в строй: к примеру, против атаки "Зенита" Личка смог выставить защитника Фабиана Бальбуэну, который недавно вернулся из олимпийской сборной Парагвая. Он и его партнеры в целом неплохо сдерживали соперника, и в такой плотности хозяевам сложно было расправить плечи. Однако свои шансы петербуржцы создавали, но до поры не хватало точности в завершающей стадии. "Динамо" же, сознательно отказавшись от фирменного атакующего стиля в пользу плотной обороны, в принципе не могло похвастать россыпью голевых моментов.

В перерыве Личка пытался обострить игру заменой Ярослава Гладышева на Хорхе Карраскаля, но колумбиец стал, скорее, проблемой. Во-первых, на 47-й минуте он едва не получил красную за фол на Венделе, которого даже пришлось менять из-за полученной в эпизоде травмы колена. Во-вторых, из-за недоработки южноамериканца петербуржцы смогли разыграть победный гол на 55-й минуте: Хорхе не пошел страховать Эли Дасу, Клаудиньо отдал пас в оголенный фланг на Педро, а юный бразилец тонкой передачей нашел в штрафной Глушенкова, ударом в касание оформившего уже седьмой мяч в РПЛ в этом сезоне.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Но даже при минимальном количестве моментов "Динамо" на 86-й минуте получило свой шанс на гол – судьи назначили пенальти за игру рукой Вильмара Барриоса. Эпизод вызвал споры: якобы сначала мяч коснулся туловища игрока "Зенита", а уже потом отлетел в конечность. Но жизнь расставила все на свои места – удар Муми Нгамале блестяще потащил Евгений Латышонок. В итоге петербуржцы остались непобежденными и вновь оставили свои ворота на замке.

На пресс-конференции Сергей Семак отметил игру в обороне как своих подопечных, так и "Динамо".

"Трудовая и тяжелая победа сегодня для нас тоже является плюсом в преддверии подготовки к следующему матчу", – сказал Семак.

Марцел Личка же заявил, что его команда смогла сыграть активно, максимально усложнив жизнь оппоненту.

"Думаю, мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать, что мы отработали хорошо. Но три очка остаются здесь, хотя мы должны были забирать минимум одно", – подчеркнул главный тренер "Динамо".

Спросили Личку и о том, почему бить пенальти пошел именно Нгамале. На это тренер ответил, что в команде есть шесть человек, которые могут исполнять 11-метровые, и это сделал тот, кто почувствовал в себе уверенность. Однако Константин Тюкавин в беседе с журналистами намекнул – все знали, кто должен был исполнять удар, однако к точке подошел "другой человек". Кому же изначально поручили бить пенальти, форвард говорить отказался.

"Краснодар" – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0)

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Голы: Батчи, 45+; Тормена, 90+ – Дивеев, 68.

"Краснодар": Агкацев, Петров (Козлов, 83), Кайо (Тормена, 19), Оласа, Диего Коста, Сперцян, Батчи, Ленини (Черников, 83), Кастаньо (Кривцов, 72), Мозес (Олусегун, 72), Виктор Са.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой (Койта, 56), Дивеев, Мойзес, Виллиан Роша (Лукин, 44), Жемалетдинов (Келлвен, 56), Обляков, Бистрович (Файзуллаев, 46), Гайич, Зделар (Кисляк, 88), Мусаев.

Предупреждения: Ленини, 8; Зделар, 62.

Южане и столичные армейцы вряд ли успели друг по другу соскучиться: в конце июля черно-зеленые сумели дома победить красно-синих в Кубке России (1:0). Однако это было единственным светлым пятном "Краснодара" в начале сезона: в остальном с треском проигранный "Зениту" Суперкубок (2:4) и три ничьи в РПЛ с крепкими, но не превосходящими по составу оппонентами. Закономерное место в нижней части таблицы – явно не то, чего все ждали от серебряного призера минувшего чемпионата.

Но что больше смущало болельщиков – у команды Мурада Мусаева, ратующей за атакующий стиль, проблемы в нападении. Один забитый мяч в трех турах РПЛ – близко к катастрофе. При таких вводных то, что и пропустили "быки" только один, фанатов совсем не трогает.

А вот ЦСКА пока – команда контрастов. После прихода на пост главного тренера Марко Николича этим летом, "армейцы" чередуют скудные на моменты матчи с концертами, каким выдался, например, домашний в 3-м туре против "Оренбурга" (5:1). Но даже при таких американских горках до этих выходных красно-синие располагались впритык к "Зениту" и "Динамо", не проиграв при этом в РПЛ ни разу.

Однако на игру в Краснодаре пришелся очередной матч "армейцев" с минимальным количеством голевых шансов – впереди у ЦСКА не получалось практически ничего. При этом подопечные Мусаева сыграли, пожалуй, самый цельный матч: удалось и сзади почти все перекрыть, и Игорю Акинфееву создать немало проблем. А в конце первого тайма еще и основной защитник красно-синих Виллиан Роша получил сильный удар по ноге от Эдуарда Сперцяна, из-за чего бразилец покинул поле досрочно (а стадиона и вовсе покидал на костылях). Уже через пару минут после его замены ЦСКА пропустил после тонкого удара Батчи под дальнюю штангу.



Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

У Николича на скамейке были ресурсы для усиления впереди, но вместо группы атаки за голы взялся центральный защитник: на 68-й минуте мяч в суматохе вбил в сетку Игорь Дивеев. Между прочим, после матчей субботы он – второй бомбардир РПЛ с четырьмя голами, уступая лишь Глушенкову. Но на этом голевые подвиги Дивеева и еще кого-бы то ни было в стане москвичей закончились. Да еще и пропустил ЦСКА второй гол, и снова в концовке тайма: Витор Тормена, который поменял травмированного Кайо, уже в добавленное время выпрыгнул выше всех на угловом и пробил головой. Секу Койта смог вынести мяч из ворот, но в тот момент, когда сфера полностью пересекла линию – 2:1, и "Краснодар" наконец-то побеждает в чемпионате.

"Увидели яркий матч с большим количеством эмоций, хороших атак, интрига держалась до последней минуты. Мы очень гордимся нашей командой: сыграли смело, с хорошим качеством. Очень важно, что когда повели в счете в конце первого тайма, не стали удерживать его и пошли в атаку", – сказал Мурад Мусаев на пресс-конференции.

А вот Марко Николич после игры посчитал, что ключевым эпизодом стала вынужденная замена Роши.

"Для меня в моменте с Рошей было чистое удаление Сперцяна, которое не стал смотреть VAR. Потом пропустили гол со стандарта на последних минутах именно в той зоне, где Роша доминирует в чемпионате России. Конечно, итог не в нашу пользу, но ничего плохого сказать сегодня игрокам не могу – все старались, борьба была до последней секунды", – отметил Николич.

Также наставник ЦСКА отметил, что на игру могли повлиять непростой перелет и некомфортная для футбола погода – в регионе уже какой день стоит +30. Но о том, что соперник тоже двигался при такой жаре, Николич не упомянул.

