Карпин: футболисты сборной России не ожидали агрессивной игры от Никарагуа

27 марта сборная России по футболу в Краснодаре победила в товарищеском матче команду Никарагуа со счетом 3:1. При этом сам матч во многом получился скомканным. О первой игре команды Валерия Карпина в 2026 году расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Первый матч сборной России в 2026 году пришелся на соперника из Латинской Америки: сборная Никарагуа со 130-й строчки рейтинга ФИФА никогда в своей истории не билась против соперника из Европы и ни разу не выходила на крупный турнир уровня чемпионата мира, довольствуясь лишь редкими выходами на региональный Золотой кубок КОНКАКАФ.

На исторический матч никарагуанцев выводил новый и в то же время временный тренер – 58-летний Отониэль Оливас, который уже работал в этом качестве в конце 2000-х годов. Состав в его распоряжении примерно в 100 раз меньше по суммарной стоимости по сравнению с командой Валерия Карпина (примерно 2,5 миллиона евро против около 240 миллионов), но уже по первому тайму встречи в Краснодаре стало понятно, что в дальний вояж соперник сборной России приехал на битву, а не на экскурсию.

Причем латиноамериканцы не бросили весла после быстрого гола хозяев: уже на 3-й минуте форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин вывел передачей вингера "Ахмата" Лечи Садулаева один на один, который спокойно прокинул мяч мимо вратаря и покатил в пустой створ. Команда Оливаса вышла умирать, показав приличный прессинг и организованную игру в обороне.

А на 16-й минуте еще и сенсационно забив. Очень простая комбинация в центре поля со скидкой на подключившегося к атаке крайнему защитнику Оскару Хосе Ачеведо Аране, и тот без раздумий пальнул крученым ударом в сторону сыгравшего в родном для себя городе голкипера сборной России Матвея Сафонова. Мяч вильнул прямо перед теперь уже основным вратарем французского ПСЖ и прошмыгнул мимо него в сетку – 1:1.

Тревожно, что подобные ляпы случаются с Сафоновым именно в футболке сборной. Нечто подобное произошло в игре против Перу, серьезная результативная ошибка на его счету в матче с Нигерией. Сам Матвей после игры с Никарагуа отметил, что сборная России играет "специфичными" в плане поведения и укрощения мячами, которые сильно отличаются от тех, которые используют в европейских чемпионатах. Ранее, к слову, об этом говорили и другие футболисты. Благо, сейвы Сафонова в последствии все же перекрывают его огрехи.

На фоне заряженного соперника команда Валерия Карпина выглядела обескураженной, создавая минимум голевых шансов. Но на помощь пришел главный арбитр: уже в добавленное к первому тайму время удар пяткой Тюкавина прервал рукой защитник оппонента в штрафной, после чего Абдурашид Худойберганов из Узбекистана мгновенно указал на точку. Причем без всяких видеоповторов, так как судьи VAR в этой игре не предусмотрены. Тюкавин подошел к 11-метровой отметке, чтобы завершить начатое, и пробил-таки голкипера сборной Никарагуа Эрика Адониса Пинеду Кастрилло – 2:1.

Неизвестно, как бы сложился тайм второй, если бы не мини-трагедия для защитника оппонента Кристиана Антонио Рейеса Алемана в самом его начале. На 47-й минуте он оказался против вышедшего на замену вингера ЦСКА Кирилла Глебова, и свалил его в жестком подкате. Прямая красная карточка, не вызывающая никаких вопросов.

Однако даже лишнего сборная России разыгрывала с трудом: моменты у ворот Никарагуа хоть и возникали, но не с той частотой, которую ожидали болельщики. Стройность защиты гостей даже с потерей одного бойца никуда не делась, да еще и острые контрвыпады периодически проходили.

Рисунок взбодрили массовые замены Карпина, который в районе 60-й минуты выпустил сразу пятерых новых футболиста. В том числе – трех дебютантов: вратаря "Локомотива" Антона Митрюшкина, полузащитника "Балтики" Максима Петрова и нападающего "Ахмата" Георгия Мелкадзе. Да и соперник в меньшинстве все же начал потихоньку "садиться". Но тревога все равно отпала лишь в концовке: на 83-й минуте игрок сборной Никарагуа хотел вынести мяч, но случайно попал в каркас ворот. Настоящий подарок для полузащитника "Монако" Александра Головина, к которому отскочил снаряд прямо на пустые ворота – 3:1.



Странный матч: вроде победа, да еще и после поражения от Чили в ноябре 2025 года (0:2), но до игры большинство, с учетом силы соперника, ожидали уверенный разгром. Вопросы остались, однако публика в Краснодаре все равно была довольна: почти 32 тысячи фанатов все 90 с лишним минут пели песни и купали в овациях вернувшегося домой Матвея Сафонова, моментально позабыв про неоднозначный пропущенный им гол.

Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас сказал на пресс-конференции, что подобные игры идут его команде на пользу.





Отониэль Оливас главный тренер сборной Никарагуа Благодарим за превосходный прием, это позитивно влияет на нас. Продолжим работу, чтобы прогрессировать, и в этом плане хорошо работают матчи с подобными соперниками. Такие игры позволяют осознать наш уровень. Мы всегда работаем только на победу, и не ожидали провести этот матч таким образом, допустили много ошибок. Первый тайм был равным, но удаление во втором пошатнуло нас. Осталось ощущение, что все могло сложиться лучше.

Также Оливаса спросили, на каком уровне находится сборная России по сравнению с командами его региона. По словам специалиста, банда Карпина вполне может тягаться с теми же сборными США и Аргентины. Да еще и оказался не против реванша – может даже на родной для него территории.

"Мы забили гол такому большому вратарю, как Сафонов. И все могло сложиться иначе, если бы не наши ошибки. Карпина я помню еще по временам, когда он играл в Испании. Он большой человек, и я очень благодарен ему за возможность сыграть против сборной России", – добавил главный тренер Никарагуа.

Сам Валерий Георгиевич во время общения с журналистами подчеркнул, что из увиденного в игре против латиноамериканцев доволен далеко не всем.





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу Не знаю, можно ли назвать случившееся недооценкой. Сказал ребятам в перерыве, будто они удивлены агрессией соперника. Они сказали, что да. Я бы не назвал это недооценкой – неожиданностью. Не было информации, как будет играть сборная Никарагуа, так как они проводили первый матч с этим тренером. Готовились ко всем вариантам. Говорили футболистам, что международные матчи другого уровня, но все равно для них это стало неожиданностью.

При этом Карпин отметил, что готов принять вызов отправиться со сборной в Никарагуа, когда для этого будут созданы условия. Кроме того, главный тренер сборной России ответил на вопрос, не падает ли уровень команды, которая в условиях отстранения вынуждена играть с теми, кто согласится и у кого есть окно в графике.

"Все почему-то забывают, что во время отбора (на чемпионат мира в 2022 году. – Прим. ред.) у нас в группе был один серьезный соперник – Хорватия. Остальные – плюс-минус того же уровня. Сейчас есть матчи против таких команд, как Сербия, Нигерия, Камерун, Чили и такие, как уровня Сан-Марино и Никарагуа", – подчеркнул Карпин.

Сборная России заложила первый камень в, возможно, новую длинную серию без поражений, которая ранее оборвалась на Чили. Правда, следующий соперник команды Карпина будет посерьезнее Никарагуа: в Санкт-Петербурге померимся силами с Мали. Пусть и заявившей на игру далеко не самый основной состав.

