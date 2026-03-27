Карпин: футболисты сборной России не ожидали агрессивной игры от Никарагуа

27 марта сборная России по футболу в Краснодаре победила в товарищеском матче команду Никарагуа со счетом 3:1. При этом сам матч во многом получился скомканным. О первой игре команды Валерия Карпина в 2026 году расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Первый матч сборной России в 2026 году пришелся на соперника из Латинской Америки: сборная Никарагуа со 130-й строчки рейтинга ФИФА никогда в своей истории не билась против соперника из Европы и ни разу не выходила на крупный турнир уровня чемпионата мира, довольствуясь лишь редкими выходами на региональный Золотой кубок КОНКАКАФ.
На исторический матч никарагуанцев выводил новый и в то же время временный тренер – 58-летний Отониэль Оливас, который уже работал в этом качестве в конце 2000-х годов. Состав в его распоряжении примерно в 100 раз меньше по суммарной стоимости по сравнению с командой Валерия Карпина (примерно 2,5 миллиона евро против около 240 миллионов), но уже по первому тайму встречи в Краснодаре стало понятно, что в дальний вояж соперник сборной России приехал на битву, а не на экскурсию.
Причем латиноамериканцы не бросили весла после быстрого гола хозяев: уже на 3-й минуте форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин вывел передачей вингера "Ахмата" Лечи Садулаева один на один, который спокойно прокинул мяч мимо вратаря и покатил в пустой створ. Команда Оливаса вышла умирать, показав приличный прессинг и организованную игру в обороне.
А на 16-й минуте еще и сенсационно забив. Очень простая комбинация в центре поля со скидкой на подключившегося к атаке крайнему защитнику Оскару Хосе Ачеведо Аране, и тот без раздумий пальнул крученым ударом в сторону сыгравшего в родном для себя городе голкипера сборной России Матвея Сафонова. Мяч вильнул прямо перед теперь уже основным вратарем французского ПСЖ и прошмыгнул мимо него в сетку – 1:1.
Тревожно, что подобные ляпы случаются с Сафоновым именно в футболке сборной. Нечто подобное произошло в игре против Перу, серьезная результативная ошибка на его счету в матче с Нигерией. Сам Матвей после игры с Никарагуа отметил, что сборная России играет "специфичными" в плане поведения и укрощения мячами, которые сильно отличаются от тех, которые используют в европейских чемпионатах. Ранее, к слову, об этом говорили и другие футболисты. Благо, сейвы Сафонова в последствии все же перекрывают его огрехи.
На фоне заряженного соперника команда Валерия Карпина выглядела обескураженной, создавая минимум голевых шансов. Но на помощь пришел главный арбитр: уже в добавленное к первому тайму время удар пяткой Тюкавина прервал рукой защитник оппонента в штрафной, после чего Абдурашид Худойберганов из Узбекистана мгновенно указал на точку. Причем без всяких видеоповторов, так как судьи VAR в этой игре не предусмотрены. Тюкавин подошел к 11-метровой отметке, чтобы завершить начатое, и пробил-таки голкипера сборной Никарагуа Эрика Адониса Пинеду Кастрилло – 2:1.
Неизвестно, как бы сложился тайм второй, если бы не мини-трагедия для защитника оппонента Кристиана Антонио Рейеса Алемана в самом его начале. На 47-й минуте он оказался против вышедшего на замену вингера ЦСКА Кирилла Глебова, и свалил его в жестком подкате. Прямая красная карточка, не вызывающая никаких вопросов.
Однако даже лишнего сборная России разыгрывала с трудом: моменты у ворот Никарагуа хоть и возникали, но не с той частотой, которую ожидали болельщики. Стройность защиты гостей даже с потерей одного бойца никуда не делась, да еще и острые контрвыпады периодически проходили.
Рисунок взбодрили массовые замены Карпина, который в районе 60-й минуты выпустил сразу пятерых новых футболиста. В том числе – трех дебютантов: вратаря "Локомотива" Антона Митрюшкина, полузащитника "Балтики" Максима Петрова и нападающего "Ахмата" Георгия Мелкадзе. Да и соперник в меньшинстве все же начал потихоньку "садиться". Но тревога все равно отпала лишь в концовке: на 83-й минуте игрок сборной Никарагуа хотел вынести мяч, но случайно попал в каркас ворот. Настоящий подарок для полузащитника "Монако" Александра Головина, к которому отскочил снаряд прямо на пустые ворота – 3:1.
Странный матч: вроде победа, да еще и после поражения от Чили в ноябре 2025 года (0:2), но до игры большинство, с учетом силы соперника, ожидали уверенный разгром. Вопросы остались, однако публика в Краснодаре все равно была довольна: почти 32 тысячи фанатов все 90 с лишним минут пели песни и купали в овациях вернувшегося домой Матвея Сафонова, моментально позабыв про неоднозначный пропущенный им гол.
Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас сказал на пресс-конференции, что подобные игры идут его команде на пользу.
Также Оливаса спросили, на каком уровне находится сборная России по сравнению с командами его региона. По словам специалиста, банда Карпина вполне может тягаться с теми же сборными США и Аргентины. Да еще и оказался не против реванша – может даже на родной для него территории.
"Мы забили гол такому большому вратарю, как Сафонов. И все могло сложиться иначе, если бы не наши ошибки. Карпина я помню еще по временам, когда он играл в Испании. Он большой человек, и я очень благодарен ему за возможность сыграть против сборной России", – добавил главный тренер Никарагуа.
Сам Валерий Георгиевич во время общения с журналистами подчеркнул, что из увиденного в игре против латиноамериканцев доволен далеко не всем.
При этом Карпин отметил, что готов принять вызов отправиться со сборной в Никарагуа, когда для этого будут созданы условия. Кроме того, главный тренер сборной России ответил на вопрос, не падает ли уровень команды, которая в условиях отстранения вынуждена играть с теми, кто согласится и у кого есть окно в графике.
"Все почему-то забывают, что во время отбора (на чемпионат мира в 2022 году. – Прим. ред.) у нас в группе был один серьезный соперник – Хорватия. Остальные – плюс-минус того же уровня. Сейчас есть матчи против таких команд, как Сербия, Нигерия, Камерун, Чили и такие, как уровня Сан-Марино и Никарагуа", – подчеркнул Карпин.
Сборная России заложила первый камень в, возможно, новую длинную серию без поражений, которая ранее оборвалась на Чили. Правда, следующий соперник команды Карпина будет посерьезнее Никарагуа: в Санкт-Петербурге померимся силами с Мали. Пусть и заявившей на игру далеко не самый основной состав.