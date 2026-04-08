ИИ полноценно внедрят в Российскую орбитальную станцию

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) будут полноценно интегрированы в работу Российской орбитальной станции (РОС). Об этом на международной конференции Data fusion заявил директор департамента цифровой трансформации "Роскосмоса" Дмитрий Горшков.

Он подчеркнул, что при создании новой станции ИИ станет не просто вспомогательным инструментом, а получит глубокое и всеобъемлющее внедрение – изначальное проектирование ведется именно с таким уклоном.

Как ранее сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, развертывание РОС запланировано с 2028 года. По его словам, она станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса, включая создание российской лунной базы.

Также сообщалось, что в России ведется работа над модернизированной версией легкой ракеты "Ангара-1.2". Новая версия ракеты будет называться "Ангара-1.2М". Ее запустят с космодрома Плесецк в Архангельской области после 2035 года.