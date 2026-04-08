"Роскосмос" перенес первый пуск ракеты "Старт-1М" на 2027 год

Пуск конверсионной ракеты "Старт-1М", запланированный с космодрома Восточный, перенесли на 2027 год. Об этом сообщил начальник отдела многоразовых средств выведения "Роскосмоса" Александр Давыдов.

О переносе стало известно в ходе отраслевого форума активной молодежи "Роскосмоса" – "Команда будущего" в рамках Недели космоса – 2026.

Ранее сообщалось, что на стартовый стол на Байконуре установили ракету-носитель "Союз-5", разработку которой завершили в 2025 году. Дату запуска гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов не озвучил.

Тем временем "Роскосмос" и NASA готовят 4-е дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС. В российской корпорации не назвали конкретную дату, однако саму идею признали правильной.

