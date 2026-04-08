Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 15:27

Наука

"Роскосмос" перенес первый пуск ракеты "Старт-1М" на 2027 год

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Пуск конверсионной ракеты "Старт-1М", запланированный с космодрома Восточный, перенесли на 2027 год. Об этом сообщил начальник отдела многоразовых средств выведения "Роскосмоса" Александр Давыдов.

О переносе стало известно в ходе отраслевого форума активной молодежи "Роскосмоса" – "Команда будущего" в рамках Недели космоса – 2026.

Ранее сообщалось, что на стартовый стол на Байконуре установили ракету-носитель "Союз-5", разработку которой завершили в 2025 году. Дату запуска гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов не озвучил.

Тем временем "Роскосмос" и NASA готовят 4-е дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС. В российской корпорации не назвали конкретную дату, однако саму идею признали правильной.

Читайте также


наука

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика