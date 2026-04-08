08 апреля, 20:30

Россиян призвали воздержаться от поездок в Ливан из-за израильских бомбардировок

Фото: ТАСС/АР/Hassan Ammar

Россиян призвали воздержаться от поездок в Ливан из-за израильских бомбардировок, передало посольство РФ в Ливане.

Израиль 8 апреля провел самую масштабную с начала эскалации серию ударов по объектам "Хезболлы". В частности, военные ударили более чем по 100 командных центров и военных объектов в Бейруте, Бекаа и на юге Ливана.

В диппредставительстве заявили, что результате атак множество людей погибли и оказались ранены. По последним данным, пострадавших среди россиян нет.

Также посольство рекомендовало покинуть страну доступными коммерческими рейсами через аэропорт столицы. При возникновении экстренной ситуации можно обратиться по телефонам +961-1 300 041, +961-1 300 042, +961 70 008 218 (только для экстренных случаев) и электронной почте rusemblivan@mid.ru.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. Также Тегеран закрыл Ормузский пролив для судов.

Вслед за этим ливанское шиитское движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля. В начале апреля Соединенные Штаты Америки приняли решение отсрочить нанесение ударов по Ирану на 14 дней, в то время как Тегеран объявил о намерении открыть Ормузский пролив.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

