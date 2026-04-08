ЦБ РФ исключил данные о валютных операциях крупнейших экспортеров

Банк России убрал информацию об операциях экспортеров с валютой на рынке из обзора рисков финансовых рынков за март 2026 года, следует из соответствующего документа, подготовленного Центробанком.

В предыдущем документе, актуальном на февраль, такие сведения имелись. В частности, в феврале крупнейшие экспортеры сократили продажу валюты на 31% – до 3,5 миллиарда долларов, что произошло из-за снижения цены на нефть в тот период.

По данным регулятора на март, ослабление рубля происходило на фоне снижения продаж со стороны экспортеров и приостановки операций со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила.

В это же время объем отложенных Минфином РФ продаж валюты из ФНБ в марте сопоставим с аналогичным объемом отложенных покупок в апреле, что является нейтральным для рынка.

Ранее в ВТБ рассказывали, что ключевая ставка Банка России будет снижаться постепенно и без резких колебаний, без "отскоков" вверх. К концу года она может опуститься примерно до 12%. При этом снижение ставки может продолжиться вплоть до середины 2027 года.

