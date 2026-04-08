В ГД внесен проект о запрете перепродавать номер телефона в течение года

В России могут запретить операторам связи передавать номер телефона новому владельцу в течение года после расторжения договора с предыдущим. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутаты партии КПРФ во главе с заместителем председателя комитета ГД по охране здоровья Алексеем Куринным, документ доступен в думской электронной базе.

Изменения могут внести в федеральный закон "О связи". Сейчас операторы сами определяют сроки передачи телефонного номера.

Авторы уточнили, что сейчас из-за быстрой перепродажи номеров личные данные предыдущих абонентов утекают в Сеть. Кроме того, старые номера используют мошенники, в связи с чем новые владельцы оказываются недовольны из-за негативной истории. Помимо этого, у них возникают трудности при подтверждении личности в государственных сервисах.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ рассматривает возможность введения новых условий выдачи лицензий на оказание услуг связи в России. Таким образом, мобильных операторов может стать меньше, так как разрешения могут запретить выдавать индивидуальным предпринимателям. Это, в свою очередь, приведет к повышению цен на тарифы из-за снижения конкуренции.

