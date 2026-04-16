16 апреля, 12:14

Радиостанция "Судного дня" передала новое сообщение "ассолев"

Фото: 123RF.com/keantian

Радиостанция "Судного дня" передала новое сообщение со словом "ассолев". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи", который следит за активностью станции.

Сообщение вышло в эфир в 10:46 по московскому времени. Один из комментаторов канала связал прозвучавшее слово с названием неаполитанской известной песни O sole mio ("Мое солнце"), первые строки которой гласят "Как прекрасно солнечное утро! Ясный воздух после бури".

Пользователи предположили, что таким образом радиостанция пожелала доброго утра слушателям.

Ранее в эфире радиостанции прозвучало сообщение "наймотать". Оно было зафиксировано 14 апреля в 12:46 по московскому времени.

До этого в эфир вышли три послания – "китайский", "люсоштоф" и "ассамблея". Кроме того, сигнал передавался 6 апреля. В этот день в 11:40 по московскому времени в эфире звучали слова "гот" и "блудонатр".

