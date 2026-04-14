Радиостанция "Судного дня" передала новое сообщение

Радиостанция "Судного дня" передала в эфир новое сообщение "наймотать". Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Уточняется, что сообщение было зафиксировано в 12:46 по московскому времени.

Накануне, 13 апреля, радиостанция вышла в эфир с тремя посланиями – "китайский", "люсоштоф" и "ассамблея". До этого сигнал передавался 6 апреля. В этот день в 11:40 по московскому времени в эфире звучали слова "гот" и "блудонатр".

Кроме того, 3 апреля специалисты зафиксировали сигнал "вихорок". Он прозвучал в 15:19 по московскому времени.