Полосатый кускус Баранка появился в Московском зоопарке

Полосатый кускус по кличке Баранка поселился в Московском зоопарке. Он прибыл в столицу осенью прошлого года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Несколько месяцев кускус находился на карантине и адаптировался в служебных помещениях экспериментального отдела мелких млекопитающих. В апреле 2026 года его перевели в вольер павильона "Ночной мир".

Соседями животного стали группа карликовых сумчатых летяг и самец щетинохвостого кенгуру Багет. В вольере установлены канаты, искусственные лианы, деревья и стебли бамбука. Днем в нем воссоздают условия темноты для активности животных, а ночью включают свет.

"Мы очень рады, что Баранка успешно прошла адаптацию и теперь радует наших гостей. У нее миролюбивый и дружелюбный характер, поэтому она отлично уживается с соседями", – отметила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

Вес Баранки составляет около 320 граммов. В ее рацион специалисты включили папайю, ананас, яблоки, груши, бананы, виноград и насекомых.

Полосатый кускус относится к крупным сумчатым животным и обитает в тропических лесах Австралии и островов Океании. Он отличается густой шерстью, цепким хвостом и умением хорошо лазать по деревьям. Кускус практически всегда находится на ветвях, а на землю спускается только в исключительных случаях.

