В чат-бот Александру добавили новые ИИ-функции

Чат-бот столичного транспорта Александра получил новые ИИ-функции. Уже порядка 70% его базы знаний подключили к нейросетям, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Например, новая опция глубокого понимания помогает Александре понять вопрос пользователя, даже если он был сложно сформулирован. Также виртуальный помощник может поддерживать беседу и отвечать на вопросы на основе предыдущих запросов. А благодаря нескольким нейросетям чат-бот собирает разную информацию в единое сообщение.

По словам Ликсутова, к концу 2026 года к ИИ подключат уже 80% базы знаний Александры, что позволит сделать сервис более качественным. Он напомнил, что чат-бот транспорта Москвы является первым в России помощником с двумя языковыми моделями. Со дня запуска нейросетей он уже обработал более 650 тысяч вопросов.

Ранее стало известно, что до конца этого года в столичном метро установят еще 160 цифровых указателей. Они позволяют размещать дополнительную информацию и выводить предупреждения. Благодаря такой технологии пассажиры быстро узнают об изменениях.

