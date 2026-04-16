Новости

Новости

16 апреля, 11:35

Транспорт

Около 1,6 тысячи буферов безопасности заменят на столичных дорогах

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты заменят около 1,6 тысячи буферов безопасности на дорогах Москвы в 2026 году. Об этом сообщается в канале МАХ столичного комплекса городского хозяйства.

Барьеры появятся на участках улично-дорожной сети в местах повышенной опасности, в том числе на мостах, поворотах, съездах и выездах.

"Они помогают водителю ориентироваться на дороге и позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП", – пояснил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, дорожный буфер разделяет потоки движения транспорта. Специалисты заполняют его водой, резиновой крошкой или другими материалами с демпфирующими свойствами.

Ранее в Москве начали обновлять дорожную разметку. Мероприятия планируется проводить ночью для минимизации неудобства для водителей. Тем не менее движение будет частично ограничено.

При нанесении разметки предпочтение отдается долговечным пластичным материалам, таким как холодный двухкомпонентный пластик и термопластик.

Кроме того, в текущем году вафельную разметку установят более чем на 20 сложных перекрестках Москвы, на которых в часы пик формируется наибольшая загрузка. Она служит визуальным сигналом для водителей.

