Более 65 проектов по улучшению дорожного движения реализуют на востоке Москвы

На востоке Москвы планируется реализовать 68 проектов для улучшения дорожного движения, составленных специалистами ЦОДД. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года продолжаем улучшать условия движения в столице", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Уточняется, что по дорогам Восточного административного округа (ВАО) Москвы каждый день передвигаются 1,5 миллиона человек. При подготовке изменений ЦОДД проанализировал аварийность и запросы от жителей.

В планах властей обустроить 25 пешеходных переходов. Один из них появится на бульваре Маршала Рокоссовского, что позволит безопасно добираться к школе искусств, центру долголетия и скверам. Еще один переход возведут на Амурской улице. Также планируется обустроить 14 островков безопасности, включая территорию у дома № 10 по Городецкой улице, где находятся школы.

Планируется добавить 7 дополнительных полос на дорогах ВАО. В частности, новая полоса для поворота направо на Салтыковской улице ускорит проезд на этом участке. Кроме того, специалисты предложили нанести вафельную разметку на 3 интенсивных перекрестках. Подобная разметка на перекрестке улиц Салтыковской и Рудневки повысит пропускную способность на 15–20%.

В числе прочего на 19 улицах востока столицы изменится скоростной режим. Например, максимально разрешенная скорость на 5-м проспекте Новогиреева составит 30 километров в час вместо 60. Это сделает улицу безопасней, так как водители получат больше времени для реакции, а пешеходы будут увереннее переходить дорогу.

Ранее стало известно о планах ЦОДД реализовать в этом году 62 проекта для улучшения транспортной ситуации на юге Москвы. Здесь предполагается обустроить 26 пешеходных переходов, 18 островков безопасности и дополнительные полосы на 2 интенсивных участках, а также изменить скоростной режим на 10 улицах.

