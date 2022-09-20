В Третьяковской галерее опровергли причастность к выставке, с которой украли картину

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Выставка "Российская премия искусств", с которой похитили картину "Волна" российской художницы Екатерины Скибы, не относится к проектам Третьяковской галереи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу галереи.

Ранее Скиба обратилась в правоохранительные органы с просьбой найти украденную из здания Третьяковской галереи на Крымском Валу картину.

Полицейские узнали, что в период с 10 по 18 сентября в галерее на выставке показали четыре картины, написанные масляными красками в смешанной технике, с подписью автора. 18 сентября Скиба посетила мероприятие и не увидела принадлежащую ей работу.

Полиция организовала проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело о краже (часть 1 статьи 158 УК РФ). На данный момент правоохранительные органы ведут следственные действия.