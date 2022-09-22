"Согаз" предоставит выплаты пострадавшим при сходе поезда под Мурманском

Фото: 51.mchs.gov.ru

Пассажиры, пострадавшие при сходе с рельсов поезда № 21 Мурманск – Санкт-Петербург в Мурманской области, смогут получить выплаты от страховой компании "Согаз". Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Страхователи, которые дополнительно оформили полисы комплексного страхования пассажиров, могут получить выплаты в АО "Согаз" в соответствии с условиями страхования от несчастных случаев и задержки прибытия в пункт назначения", – говорится в сообщении.

Чтобы получить соответствующие выплаты, пассажирам необходимо обратиться с письменным заявлением в один из офисов "Согаза". Потребуются паспорт, документ об инциденте от перевозчика, а также документы от медучреждения, в которое обратился пострадавший. Причем запросить выплату можно и после прохождения лечения, если таковое потребовалось.

Инцидент с пассажирским поездом произошел накануне в районе перегона станций Куна и Ягельный бор. Вагоны состава сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания. Позже пассажиров поезда доставили к местам назначения, а СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта.

