"Согаз" предоставит выплаты пострадавшим при сходе поезда под Мурманском

18:15
Фото: 51.mchs.gov.ru
Пассажиры, пострадавшие при сходе с рельсов поезда № 21 Мурманск – Санкт-Петербург в Мурманской области, смогут получить выплаты от страховой компании "Согаз". Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Страхователи, которые дополнительно оформили полисы комплексного страхования пассажиров, могут получить выплаты в АО "Согаз" в соответствии с условиями страхования от несчастных случаев и задержки прибытия в пункт назначения", – говорится в сообщении.
Чтобы получить соответствующие выплаты, пассажирам необходимо обратиться с письменным заявлением в один из офисов "Согаза". Потребуются паспорт, документ об инциденте от перевозчика, а также документы от медучреждения, в которое обратился пострадавший. Причем запросить выплату можно и после прохождения лечения, если таковое потребовалось.
Инцидент с пассажирским поездом произошел накануне в районе перегона станций Куна и Ягельный бор. Вагоны состава сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания. Позже пассажиров поезда доставили к местам назначения, а СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: