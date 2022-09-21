Пассажиров сошедшего под Мурманском поезда отправили к пунктам назначения

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Пассажиров поезда № 21 Мурманск – Санкт-Петербург, сошедшего с рельсов в Мурманской области, отправили до пунктов назначения. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

"Все пассажиры <...> отправлены до мест назначения. Поездная бригада делает все возможное для комфорта пассажиров: чай и снеки выдаются бесплатно", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что пассажирам поезда полностью компенсируют стоимость билетов и начислят баллы программы лояльности РЖД. Те, кто еще не переоформил билет, могут сделать это бесплатно в кассах.

Инцидент произошел ранее в среду в районе перегона станций Куна и Ягельный бор. Вагоны поезда сошли с рельсов без дальнейшего опрокидывания. В результате никто не пострадал.

На место инцидента были направлены силы территориальной подсистемы РСЧС – 57 человек и 13 единиц техники, в том числе два восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.

