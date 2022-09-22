СК возбудил дело после схода пассажирских вагонов в Мурманской области

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Уголовное дело возбуждено по факту схода вагонов пассажирского поезда на участке Северной железной дороги в Мурманской области, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по части 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного транспорта").

По данным ведомства, сход пяти вагонов без опрокидывания случился 21 сентября во время поездки по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург.

"Следователи Мурманского следственного отдела на транспорте произвели осмотр места происшествия, подвижного состава, допросили членов локомотивной бригады, работников производственного участка, назначили необходимые экспертизы", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в РЖД сообщили о возобновлении движения поездов в Мурманской области после инцидента.

Там добавили, что сошедшие с рельсов вагоны были поставлены на путь и вывезены с перегона, движение поездов отрыто в 09:16 по московскому времени.

"Задержанные ранее поезда № 285 сообщением Мурманск – Новороссийск и № 15 Мурманск – Москва отправлены из Мурманска в 09:30 и в 09:45 соответственно", – отметили в холдинге.

Накануне стало известно, что пять вагонов пассажирского поезда № 21 Мурманск – Санкт-Петербург сошли с рельсов в Мурманской области. В результате инцидента никто не пострадал.