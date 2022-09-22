Участник смертельного ДТП с Пускепалисом раскрыл подробности аварии

Фото: телеграм-канал "112"

Георгий Августовский, водитель грузовика DAF, с которым столкнулся микроавтобус Сергея Пускепалиса, рассказал, что не нарушал никаких правил и ехал в своей полосе. Подробностями инцидента он поделился в беседе с Пятым каналом.

"Успел увидеть, как микроавтобус ударился о грузовик, потом его отнесло, он подпрыгнул словно на трамплине и полетел мне в лобовое стекло. Меня зажало", – сказал 56-летний мужчина.

В настоящее время Августовский находится под наблюдением врачей, его жизни ничего не угрожает.

ДТП с участием российского актера Сергея Пускепалиса произошло утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре трассы М8 "Холмогоры". Автомобиль Ford Transit, в котором находились водитель и сам артист, столкнулся с грузовиком.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

