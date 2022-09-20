Уголовное дело возбудили по факту ДТП, в котором погиб актер Пускепалис

18:09
Фото: телеграм-канал Mash
В Ярославской области полиция возбудила уголовное дело по факту автокатастрофы, в которой погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. Об этом сообщается в телеграм-канале областного управления МВД.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные действия.
ДТП с участием худрука театра имени Волкова в Ярославле Сергея Пускепалиса произошло утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре трассы М8 "Холмогоры". В результате аварии погибли двое, среди них был Пускепалис. Также травмы получил водитель грузовой машины, он находится в реанимации.
По информации правоохранителей, причиной столкновения с грузовиком мог стать выезд автомобиля Ford Transit на полосу встречного движения.
Режиссер Сергей Пускепалис погиб в аварии в Ярославле
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