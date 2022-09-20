Уголовное дело возбудили по факту ДТП, в котором погиб актер Пускепалис

Фото: телеграм-канал Mash

В Ярославской области полиция возбудила уголовное дело по факту автокатастрофы, в которой погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. Об этом сообщается в телеграм-канале областного управления МВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные действия.

ДТП с участием худрука театра имени Волкова в Ярославле Сергея Пускепалиса произошло утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре трассы М8 "Холмогоры". В результате аварии погибли двое, среди них был Пускепалис. Также травмы получил водитель грузовой машины, он находится в реанимации.

По информации правоохранителей, причиной столкновения с грузовиком мог стать выезд автомобиля Ford Transit на полосу встречного движения.