Прокуратура организовала проверку после ДТП под Ярославлем, где погиб Пускепалис

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Прокуратура организовала проверку после ДТП под Ярославлем, в котором погиб худрук Волковского театра и актер Сергей Пускепалис. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", – отмечается в заявлении прокуратуры.

Уточняется, что в настоящее время на место ЧП выехал ростовский межрайонный прокурор Ярослав Беланов. Также ситуация контролируется исполняющим обязанности прокурора области Дмитрием Чумаком.

ДТП произошло утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры". В результате аварии погибли двое, среди которых Пускепалис.Травмы получил водитель грузовой машины, на данный момент он находится в реанимации.

По информации правоохранителей, причиной столкновения с грузовиком мог стать выезд автомобиля Ford Transit на полосу встречного движения.

