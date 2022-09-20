Сергей Миронов назвал гибель Сергея Пускепалиса невосполнимой утратой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Творчество российского актера и режиссера Сергея Пускепалиса представляло собой пример самоотдачи своему делу, для российской культуры гибель актера является невосполнимой утратой, заявил руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"Эта утрата невосполнима для отечественной культуры: Сергей Пускепалис успешно снимался в кино, но особенно ценен его вклад в развитие драматического искусства. Он работал во многих российских театрах, возглавлял Театр драмы имени Федора Волкова в Ярославле. Творческий путь выдающегося артиста являл собой пример преданности призванию и большой самоотдачи делу", – сообщил Миронов в беседе с "Газетой.ру".

Политик также отметил вклад Пускепалиса в развитие драматического искусства. По его словам, актер принимал активное участие в работе партии, был глубоким человеком.

В свою очередь, актриса Юлия Александрова в разговоре с RT назвала Пускепалиса прекрасным артистом и замечательным человеком.

"Горе. Приношу свои соболезнования родным и близким", – добавила она.

ДТП с участием актера произошло утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры". В результате аварии погибли двое, среди них был Пускепалис. Травмы получил водитель грузовой машины, он находится в реанимации.

По информации правоохранителей, причиной столкновения с грузовиком мог стать выезд автомобиля Ford Transit на полосу встречного движения.

Прокуратура организовала проверку после ДТП под Ярославлем, где погиб Пускепалис.

