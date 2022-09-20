Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк – ректор ГИТИСа

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Худрук Волковского театра и актер Сергей Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

Он назвал уход Пускепалиса из жизни страшной несправедливостью. По его словам, он попал в аварию, когда старался помочь жителям Донбасса.

"Как мне сказал бывший директор Ярославского театра Айрат Тухватуллин, он погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль, очень необходимый там", – сообщил он.

Заславский признался, что его с Пускепалисом связывали товарищеские отношения и общая гражданская позиция.

"Это человек какого-то удивительного и редкого в нашей среде чувства ответственности перед людьми, которые были публикой театра, перед альма-матер, где он мгновенно поддержал нашу стипендиальную программу… перед страной, в которой он вырос и своими деньгами участвовал, помогал людям на Донбассе", – высказался он.

Ректор обратил внимание на то, что существуют множество отличных спектаклей, которые срежиссировал Пускепалис, однако они не заменят его самого.

ДТП произошло утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры". В результате аварии погибли двое, среди которых был Пускепалис. Травмы получил водитель грузовой машины, он находится в реанимации.

По информации правоохранителей, причиной столкновения с грузовиком мог стать выезд автомобиля Ford Transit на полосу встречного движения.

Прокуратура организовала проверку после ДТП под Ярославлем, где погиб Пускепалис.

