Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк – ректор ГИТИСа

16:03
Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
Худрук Волковского театра и актер Сергей Пускепалис погиб, перегоняя автомобиль в Донецк. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.
Он назвал уход Пускепалиса из жизни страшной несправедливостью. По его словам, он попал в аварию, когда старался помочь жителям Донбасса.
"Как мне сказал бывший директор Ярославского театра Айрат Тухватуллин, он погиб, перегоняя в Донецк купленный на собственные деньги автомобиль, очень необходимый там", – сообщил он.
Заславский признался, что его с Пускепалисом связывали товарищеские отношения и общая гражданская позиция.
"Это человек какого-то удивительного и редкого в нашей среде чувства ответственности перед людьми, которые были публикой театра, перед альма-матер, где он мгновенно поддержал нашу стипендиальную программу… перед страной, в которой он вырос и своими деньгами участвовал, помогал людям на Донбассе", – высказался он.
Ректор обратил внимание на то, что существуют множество отличных спектаклей, которые срежиссировал Пускепалис, однако они не заменят его самого.
ДТП произошло утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре автодороги М8 "Холмогоры". В результате аварии погибли двое, среди которых был Пускепалис. Травмы получил водитель грузовой машины, он находится в реанимации.
По информации правоохранителей, причиной столкновения с грузовиком мог стать выезд автомобиля Ford Transit на полосу встречного движения.
Прокуратура организовала проверку после ДТП под Ярославлем, где погиб Пускепалис.
Режиссер Сергей Пускепалис погиб в аварии в Ярославле
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