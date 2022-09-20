Путин выразил соболезнования в связи с гибелью актера Пускепалиса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Владимир Путин принес соболезнования родным, близким и коллегам актера Сергея Пускепалиса, погибшего в ДТП в Ярославской области. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Сергея Витауто Пускепалиса. Сергей Пускепалис был бесконечно талантливым, увлеченным человеком, самобытным режиссером и актером. Он всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой", – сказал Путин.
Президент отметил, что Пускепалис был верен высоким нравственным ценностям и идеалам патриотизма, поддерживал соотечественников и был рядом с жителями Донбасса в трудные времена.
"Добрая память о Сергее Витауто Пускепалисе навсегда сохранится в наших сердцах", – добавил Путин.
ДТП с участием худрука театра имени Волкова в Ярославле Сергея Пускепалиса произошло утром 20 сентября в Ростовском районе Ярославской области на 201-м километре трассы М8 "Холмогоры". В результате аварии погибли двое, среди них был Пускепалис. Также травмы получил водитель грузовой машины, он находится в реанимации.
По данным полиции, причиной столкновения с грузовиком мог стать выезд автомобиля Ford Transit на полосу встречного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Режиссер Сергей Пускепалис погиб в аварии в Ярославле
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