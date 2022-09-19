Из дома Джигана украли часы Rolex за 6 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Из дома рэпера Джигана украли два экземпляра часов Rolex стоимостью около 6 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Джиган сообщил полиции, что неизвестные проникли в его дом в деревне Захарово 17 сентября и похитили часы Rolex. По предварительной информации, дверь в дом была открыта, а хозяев внутри не было. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что правоохранители принимают меры для установления личностей злоумышленников.

Ранее сообщалось, что бывшую жену главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева Евгению Ефимову задержали по подозрению в краже картин и коллекции книг у экс-супруга. После проведения следственных действий ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

