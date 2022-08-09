Актера Эзру Миллера обвинили в краже со взломом – СМИ

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Американского актера Эзру Миллера обвинили в краже со взломом, пишет "Газета.ру".

Отмечается, что Миллер незаконно проник в чужой дом в Вермонте, владельцы которого отсутствовали, и украл алкоголь. Вернувшиеся хозяева заметили, что пропало несколько бутылок.

Инцидент произошел в мае. Миллера вычислили по видеозаписям с камер. Однако правоохранители нашли его только 7 августа. Теперь он должен явиться в суд в конце сентября.

Ранее сообщалось, что киностудия Warner Bros. приостановила работу с актером Эзрой Миллером. Решение было принято после того, как Миллера арестовали на Гавайях.

Актеру не понравилось пение посетителей бара в караоке, после чего он набросился на поющую девушку и мужчину, который играл в дартс. Позднее Миллера отпустили под залог.