Актера из "Игры престолов" арестовали по подозрению в педофилии

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Фото: Jordan Strauss/Invision for Paramount Pictures/AP Images
В Лос-Анджелесе арестовали 47-летнего актера Джозефа Гатта, сыгравшего в сериале "Игра престолов", по подозрению в педофилии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Deadline.
По данным правоохранителей, им поступило сообщение, что актер участвовал в откровенном онлайн-общении сексуального характера с несовершеннолетними. Из-за этого в доме Гатта провели обыск.
Полицейские занимаются поиском других жертв, актер же отрицает все обвинения. Своим подписчикам в Twitter он рассказал, что произошла ошибка, он сотрудничает с полицейскими, чтобы доказать свою невиновность.
В "Игре престолов" актер сыграл Тенна Варга. Кроме того, Гатт также снимался в картинах "Волчонок", "Морская полиция: Новый Орлеан" и "Тор".
Ранее сообщалось, что киностудия Warner Bros. приостановила работу с актером Эзрой Миллером, который снялся в "Фантастических тварях" и "Флэше". Решение было принято после того, как Миллера арестовали на Гавайях.
Актеру не понравилось пение посетителей бара в караоке, после чего он набросился на поющую девушку и мужчину, который играл в дартс. Позднее Миллера отпустили под залог.
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