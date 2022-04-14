Актера из "Игры престолов" арестовали по подозрению в педофилии

Фото: Jordan Strauss/Invision for Paramount Pictures/AP Images

В Лос-Анджелесе арестовали 47-летнего актера Джозефа Гатта, сыгравшего в сериале "Игра престолов", по подозрению в педофилии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Deadline.

По данным правоохранителей, им поступило сообщение, что актер участвовал в откровенном онлайн-общении сексуального характера с несовершеннолетними. Из-за этого в доме Гатта провели обыск.

Полицейские занимаются поиском других жертв, актер же отрицает все обвинения. Своим подписчикам в Twitter он рассказал, что произошла ошибка, он сотрудничает с полицейскими, чтобы доказать свою невиновность.

В "Игре престолов" актер сыграл Тенна Варга. Кроме того, Гатт также снимался в картинах "Волчонок", "Морская полиция: Новый Орлеан" и "Тор".

Ранее сообщалось, что киностудия Warner Bros. приостановила работу с актером Эзрой Миллером, который снялся в "Фантастических тварях" и "Флэше". Решение было принято после того, как Миллера арестовали на Гавайях.

Актеру не понравилось пение посетителей бара в караоке, после чего он набросился на поющую девушку и мужчину, который играл в дартс. Позднее Миллера отпустили под залог.

