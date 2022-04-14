Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Шоу-бизнес

11:42

Актера из "Игры престолов" арестовали по подозрению в педофилии

шоу-бизнес

Фото: Jordan Strauss/Invision for Paramount Pictures/AP Images

В Лос-Анджелесе арестовали 47-летнего актера Джозефа Гатта, сыгравшего в сериале "Игра престолов", по подозрению в педофилии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Deadline.

По данным правоохранителей, им поступило сообщение, что актер участвовал в откровенном онлайн-общении сексуального характера с несовершеннолетними. Из-за этого в доме Гатта провели обыск.

Полицейские занимаются поиском других жертв, актер же отрицает все обвинения. Своим подписчикам в Twitter он рассказал, что произошла ошибка, он сотрудничает с полицейскими, чтобы доказать свою невиновность.

В "Игре престолов" актер сыграл Тенна Варга. Кроме того, Гатт также снимался в картинах "Волчонок", "Морская полиция: Новый Орлеан" и "Тор".

Ранее сообщалось, что киностудия Warner Bros. приостановила работу с актером Эзрой Миллером, который снялся в "Фантастических тварях" и "Флэше". Решение было принято после того, как Миллера арестовали на Гавайях.

Актеру не понравилось пение посетителей бара в караоке, после чего он набросился на поющую девушку и мужчину, который играл в дартс. Позднее Миллера отпустили под залог.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать