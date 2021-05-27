Знаменитого турецкого актера обвинили в изнасиловании

Фото: кадр из сериала "Дом, в котором ты родился – твоя судьба"; режиссеры – Чагры Байрак, Мурат Озтюрк; производство – OG Medya, OGM
Турецкого актера Фатиха Коюноглу обвинили в домогательствах и последующем изнасиловании актрисы Седы Чакмак, обратившейся в полицию сразу же после инцидента. Об этом сообщает News.ru.
Все произошло возле ночного клуба, где звезда турецких сериалов познакомился с пострадавшей. Он позвал ее в здание театра, которое располагается напротив клуба. Там Коюноглу попытался поцеловать девушку, но она начала сопротивляться. Девушка захотела покинуть здание, но артист преградил ей путь, после чего якобы совершил изнасилование.
Коюноглу арестовали сразу после подачи заявления. В настоящее время артист отрицает свою вину, а его представители не комментируют произошедшее.
Актер получил популярность после ролей в сериалах "Стамбульская невеста", "Жить прекрасно" и "Судьбоносный дом".
Ранее актера Ноэля Кларка, известного по роли Микки Смита в сериале "Доктор Кто", лишили премии BAFTA из-за обвинений в домогательствах.
Британская академия кино и телевизионных искусств присудила актеру награду в начале месяца. Сразу после этого больше 20 женщин заявили о домогательствах с его стороны и рассылке интимных фотографий.
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