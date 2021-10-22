Знакомые режиссера "Ералаша" отреагировали на обвинения в педофилии

Режиссера-постановщика детского киножурнала "Ералаш" Илью Белостоцкого обвинили в педофилии. Мужчина уже год находится в одном из столичных следственных изоляторов, однако информация об этом появилась только сейчас. Рассказываем, что известно о деле Белостоцкого, а также как на такие новости отреагировали его коллеги.



Развращал несовершеннолетних?

Информация о том, что режиссер, сценарист, постановщик "Ералаша" Илья Белостоцкий находится в СИЗО, распространилась 21 октября в СМИ. Сообщалось, что столичные следователи вменяют ему развратные действия в отношении несовершеннолетних. За это мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Известно, что меру пресечения режиссеру избрали в Пресненском суде Москвы.

Ранее в СМИ не появлялось сообщений ни о задержании, ни об аресте Белостоцкого. Теперь же выяснилось, что мужчину взяли под стражу еще в середине октября 2020 года. С того момента он пребывает в СИЗО.





пресс-служба Пресненского районного суда Пресненский районный суд продлил меру пресечения Илье Белостоцкому. Белостоцкий обвиняется по ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста").

Так как мера пресечения Белостоцкому продлевалась свыше года, следующее решение по его судьбе будут принимать уже в Мосгорсуде, пояснили в пресс-службе Пресненского районного суда. Уголовное дело в отношении режиссера расследует столичный главк Следственного комитета России.

Вместе с тем источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что режиссеру ужесточили обвинение, теперь ему якобы вменяют статью "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". По ней мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.

В пресс-службе "Ералаша" рассказали, что давно не видели Белостоцкого, работавшего ранее над сюжетами киножурнала.





пресс-служба "Ералаша" Довольно продолжительное время Илья работал над сторонними проектами. Мы его тоже давно не видели и данные новости узнали из СМИ. В нашем киножурнале работа режиссера предполагает разовую проектную занятость, и эта работа с нашей стороны всегда контролируется.

В "Ералаше" добавили, что съемки сюжетов киножурнала проходят публично и максимально безопасно. Отмечается, что на всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель.

"В свою очередь, мы также заинтересованы в объективном расследовании дела", – подчеркнули в пресс-службе киножурнала.

С 2004 года Илья Белостоцкий является членом Гильдии кинорежиссеров России. Режиссером-постановщиком киножурнала "Ералаш" он работал с 2005 по 2014 год. Также в его фильмографии значится телесериал "След" и другие работы.



"Дети к нему были очень расположены"

Некоторые коллеги и знакомые режиссера уже отреагировали на обвинения в адрес Белостоцкого. В частности, его товарищ, музыкант Гарри Ананасов рассказал РЕН ТВ, что шокирован происходящим. Он пояснил, что не раз пытался выяснить, куда пропал режиссер, связываясь то с общими друзьями, то с его мамой.





Гарри Ананасов друг Ильи Белостоцкого, музыкант Мама сказала, что ничего не знает, вообще не в курсе. Потом я все-таки дозвонился до общей знакомой из Петербурга. Она сказала, что у Ильи чуть ли не серьезная какая-то форма инсульта и он находится на реабилитации в Челябинске, к нему никого не пускают.

"Кошмар какой! Он же режиссер детских фильмов! Это же ужас! Он же "Ералаш" снимал и полный метр по Крапивину "Бегство рогатых викингов". Мы с ним так сдружились. Я его только с положительной стороны знаю. Это очень отзывчивый, добрый человек, начитанный, интеллигентный, с хорошими манерами. Дети к нему очень расположены были", – сказал Гарри Ананасов.

В свою очередь, один из знакомых режиссера рассказал, что осенью 2020 года Белостоцкий перестал появляться в соцсетях, хотя раньше был активным пользователем, сообщает сайт "Комсомольской правды".





знакомый Ильи Белостоцкого Его телефон был постоянно выключен. Когда в Сети многие начали спрашивать, куда делся Илья, кто-то из его родных ответил, что Илья тяжело заболел, попал в больницу, лечится, временно без связи. Тогда это показалось странным, но все, конечно, переживали, желали здоровья.

Другая знакомая Белостоцкого, питерская актриса Наталья Кадочникова была одной из тех, кто активно интересовался, куда пропал режиссер. Она также подтвердила, что была уверена: мужчина болен. О том, что с ним случилось, она узнала от журналистов.