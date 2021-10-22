В киножурнале "Ералаш" прокомментировали арест режиссера, обвиняемого в педофилии

15:01
Фото: vk.com/ilya_belostotsky
В киножурнале "Ералаш" прокомментировали арест режиссера Ильи Белостоцкого по обвинению в педофилии, отметив, что заинтересованы в объективном расследовании уголовного дела. Об этом сообщает РИА Новости.
"Съемки – это публичный процесс, и он организован максимально безопасно. На всех этапах производства всегда присутствует родитель или его законный представитель. В свою очередь мы также заинтересованы в объективном расследовании дела", – отметили в пресс-службе "Ералаша".
Там уточнили, что Белостоцкий длительное время занимался сторонними проектами и не контактировал с представителями "Ералаша", поскольку работа постановщика в киножурнале носит разовый характер. О задержании режиссера в организации узнали из СМИ.
В Гильдии кинорежиссеров России также рассказали, что Белостоцкий не появлялся там с момента вступления.
"Мы ничего не знаем о Белостоцком – он не появлялся в Гильдии с момента вступления. Об аресте режиссера мы, как и многие, узнали из прессы. Так как мы творческая организация, мы не отслеживаем жизни актеров и режиссеров", – заявил директор организации Игорь Степанов.
21 октября стало известно о задержании Белостоцкого по подозрению в педофилии и распространении детской порнографии. Сообщалось, что при обыске в доме режиссера были обнаружены фото и видео с обнаженными детьми.
По информации СМИ, Белостоцкий был арестован еще в октябре 2020 года и с тех пор содержится под стражей. Из картотеки судебных дел столичных судов следует, что режиссеру вменяют развратные действия в отношении лица в возрасте от 12 до 14 лет.
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