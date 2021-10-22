Коллега рассказал о режиссере "Ералаша" Белостоцком, которого подозревают в педофилии

10:35
Фото: vk.com/ilya_belostotsky
Коллега режиссера детского киножурнала "Ералаш" Ильи Белостоцкого, подозреваемого в педофилии, рассказал, что сильно удивился, когда узнал о его аресте. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Мужчина отметил, что в последний раз видел Белостоцкого в марте прошлого года на просмотре фильма в Москве.
"Несколько лет назад мы снимали детское кино в Геленджике, больше я с ним отношений не имел. Так, технические моменты решали, переписывались – какая камера, какой компьютер. Жесть какая", – заявил он.
По словам друга Белостоцкого музыканта Гарри Ананасова, постановщик имел хорошую репутацию и умел расположить к себе детей. Также Ананасов рассказал, что примерно год назад режиссер бесследно пропал, а в окружении стали ходить слухи о его тяжелой болезни.
21 октября стало известно о задержании Белостоцкого по подозрению в педофилии и распространении детской порнографии. По информации СМИ, при обыске в доме режиссера были обнаружены фото и видео с обнаженными детьми.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: