Коллега рассказал о режиссере "Ералаша" Белостоцком, которого подозревают в педофилии

Фото: vk.com/ilya_belostotsky

Коллега режиссера детского киножурнала "Ералаш" Ильи Белостоцкого, подозреваемого в педофилии, рассказал, что сильно удивился, когда узнал о его аресте. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина отметил, что в последний раз видел Белостоцкого в марте прошлого года на просмотре фильма в Москве.

"Несколько лет назад мы снимали детское кино в Геленджике, больше я с ним отношений не имел. Так, технические моменты решали, переписывались – какая камера, какой компьютер. Жесть какая", – заявил он.

По словам друга Белостоцкого музыканта Гарри Ананасова, постановщик имел хорошую репутацию и умел расположить к себе детей. Также Ананасов рассказал, что примерно год назад режиссер бесследно пропал, а в окружении стали ходить слухи о его тяжелой болезни.

21 октября стало известно о задержании Белостоцкого по подозрению в педофилии и распространении детской порнографии. По информации СМИ, при обыске в доме режиссера были обнаружены фото и видео с обнаженными детьми.