Бывшую жену главреда "МК" задержали за кражу картин и коллекции книг у экс-супруга

Фото: телеграм-канал "112’"

Бывшую жену главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева Евгению Ефимову задержали по подозрению в краже картин и коллекции книг у экс-супруга. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает ТАСС.

"После проведения следственных действий ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", – рассказал собеседник агентства.

По данным правоохранителей, в 2018 году Гусев обратился в полицию, заявив, что его супруга украла из квартиры в Малом Козихинском переулке дорогостоящие коллекции книг и картин известных художников. Их общую стоимость главред "МК" оценил в 2 миллиона долларов. В сентябре того же года жену Гусева вызвали на допрос. Некоторое время Ефимова проходила по делу в статусе свидетеля.

В 2019 году супруги развелись в судебном порядке. При этом Гусев и Ефимова продолжают делить имущество, стоимость которого, по некоторым данным, превышает 27 миллиардов рублей. В настоящий момент по иску идет рассмотрение апелляционной жалобы.