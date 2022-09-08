Собянин: три поликлиники открыты в разных округах Москвы после реконструкции

11:02
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В разных округах Москвы после реконструкции открыли еще три поликлиники, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.
"Еще три городские поликлиники открыты после реконструкции: детская поликлиника № 7, филиал № 4 (улица 2-я Владимирская, 29а); городская поликлиника № 220, филиал № 1 (Шмитовский проезд, дом 25, строение 1); городская поликлиника № 209, филиал № 2 (улица Мосфильмовская, 29а)", – написал мэр.
Собянин отметил, что в общей сложности медицинскую помощь в них будут получать свыше 62 тысяч горожан.
Он напомнил, что программу комплексной реконструкции городских поликлиник разработали в 2019 году. В программу включили 201 здание.
"Огромный масштаб, практически половина всего городского амбулаторного фонда. На сегодняшний день 63 здания уже готовы, в остальных идут работы. Завершить программу планируем в следующем году", – написал градоначальник.
По его словам, в поликлиниках проходит не просто ремонт, а по сути полностью перестраиваются здания, оставляя от прежних только стены.
"Все остальное – новое: коммуникации, фасады, отделка, оборудование. Преображаются и прилегающие к ним территории. Меняем планировку помещений. Делаем удобные зоны ожидания для пациентов, комнаты отдыха для медиков", – подчеркнул мэр.
Собянин добавил, что в таких условиях медикам приятнее работать, а пациентам – получать помощь.
Ранее сообщалось, что врачам столичных поликлиник стал доступен новый сервис, который позволяет узнавать о госпитализации пациентов в онлайн-режиме. Как заметил замглавы департамента здравоохранения Илья Тыров, наличие актуальной обновляемой информации поможет еще лучше следить за состоянием здоровья москвичей.
Сведения доступны в ЕМИАС всем врачам, включая узких специалистов. В отдельном блоке медкарты пациента видна дата госпитализации, наименование стационара и отделения, диагноз и другие детали. Благодаря этому медики будут в курсе обращений пациента за медпомощью в стационарное отделение. Также нововведение упростит обмен данными с другими поликлиниками и больницами.
Собянин: восемь городских поликлиник открылись после реконструкции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: