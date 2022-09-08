Собянин: три поликлиники открыты в разных округах Москвы после реконструкции

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В разных округах Москвы после реконструкции открыли еще три поликлиники, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

"Еще три городские поликлиники открыты после реконструкции: детская поликлиника № 7, филиал № 4 (улица 2-я Владимирская, 29а); городская поликлиника № 220, филиал № 1 (Шмитовский проезд, дом 25, строение 1); городская поликлиника № 209, филиал № 2 (улица Мосфильмовская, 29а)", – написал мэр.

Собянин отметил, что в общей сложности медицинскую помощь в них будут получать свыше 62 тысяч горожан.

Он напомнил, что программу комплексной реконструкции городских поликлиник разработали в 2019 году. В программу включили 201 здание.

"Огромный масштаб, практически половина всего городского амбулаторного фонда. На сегодняшний день 63 здания уже готовы, в остальных идут работы. Завершить программу планируем в следующем году", – написал градоначальник.

По его словам, в поликлиниках проходит не просто ремонт, а по сути полностью перестраиваются здания, оставляя от прежних только стены.

"Все остальное – новое: коммуникации, фасады, отделка, оборудование. Преображаются и прилегающие к ним территории. Меняем планировку помещений. Делаем удобные зоны ожидания для пациентов, комнаты отдыха для медиков", – подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что в таких условиях медикам приятнее работать, а пациентам – получать помощь.

Ранее сообщалось, что врачам столичных поликлиник стал доступен новый сервис, который позволяет узнавать о госпитализации пациентов в онлайн-режиме. Как заметил замглавы департамента здравоохранения Илья Тыров, наличие актуальной обновляемой информации поможет еще лучше следить за состоянием здоровья москвичей.

Сведения доступны в ЕМИАС всем врачам, включая узких специалистов. В отдельном блоке медкарты пациента видна дата госпитализации, наименование стационара и отделения, диагноз и другие детали. Благодаря этому медики будут в курсе обращений пациента за медпомощью в стационарное отделение. Также нововведение упростит обмен данными с другими поликлиниками и больницами.

