"The City": новое документальное кино в сентябре

Команда "The City" сделала подборку документального кино, которое вышло в сентябре. Например, выпустили серию фильмов о Москве под названием "Выход в город". О том, как найти гармонию в шумном мегаполисе, рассказала актриса Виктория Исакова и ее друзья – звезды российского кино. В фильме также приняли участие Юлия Снигирь и Максим Виторган, которые рассказали о киноиндустрии.

Вышел фильм "Земля больших возможностей". Его главный герой знаком любителям мемов. Джастас Уолкер стал героем мема "веселый молочник" несколько лет назад. Джастас приехал из США и со своей семьей решил воплотить американскую мечту в поселке Такучет Красноярского края.

23 сентября выйдет фильм "Сидни", который спродюсировала Опра Уинфри. Сидни Пуатье – первый темнокожий актер, который получил Оскар во времена расовой дискриминации в США. В фильме также приняли участие Морган Фриман и Холли Берри.

Еще одна премьера – фильм "Джонни против Эмбер", в котором расскажут о скандальном разводе. Всего две серии. В первой части представят версию Деппа, а во второй – Эмбер Херд. В ней разберут описание насилия, в котором актриса обвинила экс-супруга, а также атаку юристов и поклонников Деппа на нее в соцсетях.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

