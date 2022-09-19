"Тайны кино": героические истории за кадром лучших советских фильмов

"Белое солнце пустыни", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Человек-амфибия", "Полосатый рейс" – многие любимые сегодня картины рождались в муках. И часто эффектные сцены давались актерам и режиссерам кровью, слезами и потом.

Почему участие в картине "Белое солнце пустыни" обернулось постоянным преодолением для Павла Луспекаева? Как снималась сцена ограбления движущегося поезда в ленте "Свой среди чужих, чужой среди своих"? Кто спас жизнь актеру Владимиру Кореневу во время съемок фильма "Человек-амфибия"? Какие героические поступки совершали кинематографисты ради удачного кадра? И чем жертвовали?

Об этом – в программе "Тайны кино".