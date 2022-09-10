"Раскрывая тайны звезд": горькие слабости

Чтобы построить карьеру и личное счастье недостаточно красоты и таланта. Нужен еще и сильный характер. Ведь соблазны подстерегают на каждом шагу, особенно тех, кто уже добился успеха и славы. Зачастую алкоголь становится тем искушением, избежать которого невозможно.

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