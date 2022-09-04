"Раскрывая тайны звёзд": к 70-летию Евгении Глушенко

Фильм Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино" называют лучшей экранизацией Чехова в истории кино, а также самой удачной картиной о русской интеллигенций.

Помимо лестных отзывов, лента получила пять наград на международных кинофестивалях. Список исполнителей впечатляет: Юрий Богатырев, Елена Соловей, Олег Табаков, Анатолий Ромашин, Александр Калягин. И при таком головокружительном актерском составе одну из главных ролей режиссер доверил дебютантке Евгении Глушенко.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".